A un lado Adianez Hernández: Tras infidelidad, Rodrigo Cachero se reúne con Larisa Mendizábal

Ciudad de México.- Tras semanas de mucha controversia y polémica en sus vidas, la paz regresó para Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal debido a que hace algunas horas se tuvieron que reunir para tener un momento muy especial en compañía de su hijo, Santiago. Como se sabe, hace apenas unas semanas se confirmó que sus respectivas parejas, Adianez Hernández y Augusto Bravo, les fueron infieles al tener una aventura juntos.

Hay que recordar que el exgalán de TV Azteca fue el primero en informar que se había separado de su esposa y madre de sus hijos menores, dejando varios comentarios que comprobarían que fue por una infidelidad con el novio de su exesposa. Después Larisa fue entrevista en un evento público y confirmó la noticia, además de que horas más tarde grabó un video para contar que se encontraba destrozada porque Augusto la había engañado con Adianez.

Dejando atrás este difícil trago amargo, ahora Rodrigo y Larisa demostraron que están enfocados en el apoyo a su hijo en común y presumieron mediante sus respectivas cuentas de Instagram la buena relación que existe entre ambos, durante la graduación de su retoño, quien culminó la carrera de Arte Dramático en el Centro de Formación Actoral (CEFAT) y no dudaron en externar el regocijo que sienten por él.

Obvio me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero eso es la consecuencia lógica del esfuerzo que le pones a todo. Lo que me conmueve y me llena el alma y el corazón, es que ayer, cada persona que se me acercó fue para decirme ¡cuánto te AMAN por el increíble ser humano que eres!", dijo Larisa.