Wendy Guevara confirma que tuvo miedo a enamorarse de Nicola Porcella en 'LCDLFM'

Ciudad de México.- Sin duda, Wendy Guevara fue la concursante más aclamada entre el público de La Casa de los Famosos México ya que su sencillez y autentica personalidad logró cautivar, razón por la que a través de la votación la coronaron ganadora de los cuatro millones de pesos y sigue cosechando éxitos, así como sumando seguidores.

Algo que enganchó a la audiencia fue la amistad que forjó con Nicola Porcella, misma que llegó a ilusionar a sus fanáticos de que podría trascender a un romance, razón por la que los shippearon como 'Wencola' y esperaban verlos unidos fuera de la pantalla; sin embargo, ambos han recalcado que son como hermanos y que no podrían verse de otra manera.

No obstante, la líder de 'Las Perdidas' dejó en shock las redes sociales al reconocer que en algún punto de las grabaciones comenzaba a tener sentimientos románticos hacia el peruano y decidió ponerse un alto para no salir lastimada ni arruinar su amistad, así que en efecto llegó a sentirse atraída por los encantos del llamado 'Novio de México'.

Yo soy una persona que me encariño y luego me enamoro, entonces después de que no enseñan la primera película dentro de La Casa de los Famosos México y nos hacen ver como si nos estuviéramos enamorando, dije qué estoy haciendo, me veo como una niña alborotada", confesó.

Wendy Guevara sintió atracción por Nicola Porcella en 'LCDLFM' | Imagen especial

La estrella del Internet dijo que a partir de ese momento comenzó a analizar las cosas y le entraron dudas, pues Ferka le comenzó a meteré cizaña de que Nicola únicamente la utilizaba para generar contenido, pero pudo darse cuenta que así es su personalidad y que el actuaba normal cuando le lanzaba cariños: "Me di cuenta que él estaba jugando normal y que yo era p…deja que me iba a enamorar de ese puñetas".

Wendy, aprovechó para desmentir el rumor que circuló en su momento de que se había comenzado a apartar de Nico por petición de Marlon Colmenarez, quien recalcó no es su pareja sentimental: "Yo cambie por mí y la gente pensaba que porque Marlon me iba a regañar, no m…men. Yo sabía que si seguía con ese juego y abrazándolo, me dio miedo de enamorarme de él".

De igual modo, dijo que en su momento se llegó a enamorar del bailarín venezolano, pues confiesa que en cuanto empieza a percibir cariño suele interpretarlo como amor: "Hubo un tiempo que me enamore de Marlon y decía lo amo, hace como cuatro años y me desvivía, pero lo fui tratando y ahora lo veo como amigo y eso somos", aclaró.

Actualmente, Wendy Guevara se encuentra disfrutando de la soltería y de la popularidad que ha alcanzado, pues está a unos días de estrenar su propio reality a través de la plataforma de Vix, continúa con su gira 'Resulta y Resalta', además de que acaba de anunciar una posible colaboración con Babo de 'Cartel de Santa'.

Fuente: Tribuna