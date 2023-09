Asesinan a balazos al rapero mexicano Lefty SM en Jalisco; esto se sabe

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria de la música se encuentra de luto, debido a que hace unas horas trascendió la noticia del asesinato del rapero mexicano Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM, lo cual fue confirmado por el sello discográfico al que pertenecía, así como por su amigo MC Davo quien no podía asimilar lo ocurrido.

De manera extraoficial se dijo que el rapero fue asesinado tras haber recibido al menos dos impactos de arma de fuego en la zona del tórax, los cuales habría recibido en casa ubicada en la colonia La Cima de Zapopan, en el estado de Jalisco, donde se presume intentaron asaltarlo, pero hasta ahora no se han proporcionado más detalles alrededor de los lamentables hechos que son un reflejo de la violencia que se apodera del país.

Instagram @leftysm_

No obstante, el famoso no habría sido el único que fue víctima del ataque, dado que trascendió que su esposa María Isabel también recibió un balazo, razón por la que fue hospitalizada de emergencia y se encuentra delicado, pero lo peor es que toda esta trágica escena la habrían presenciado sus hijas de entre 3 y 10 años de edad, aunque esto todavía no se ha confirmado.

Estimados amigos y familia Alzada. Con profunda tristeza informamos sobre el fallecimiento de nuestro hermano Lefty SM, Juan Carlos Sauceda. Nuestro cariño, amor y oraciones están con su esposa, María Isabel y sus dos hijas", informó el sello discográfico Alzada.

Tal como se mencionó anteriormente, el rapero MC Davo fue uno de los primeros en confirmar su muerte y en reaccionar, así que a través de sus historias de Instagram publicó un video en el que se dejó ver llorando por su colega y pidió respeto a sus seguidores por si se encuentra indispuesto a dar fotografías o si se ausenta un rato de las redes sociales.

En verdad no puedo creer esta mier… y ya hablé con todo mundo para comprobar que todo esto sea cierto, una disculpa, no estoy preparado con la fotito y la mier…, pero pu…o mundo está de la mier…, cómo es posible que pase esto, no puedo creerlo cab…, no puedo creerlo. Ni pregunten ni mier… voy a estar desconectado, no es posible esta mier…", comentó

Cabe destacar que Lefty SM y MC Davo a penas se habían encontrado el pasado 1 de septiembre en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México, razón por la que sus colegas se encuentran desconsolados por esta tragedia y le han dejado mensajes de cariño en sus redes sociales, al igual que sus fanáticos que se han unido a la pena que embarga a la familia del rapero.

