Daniela Parra reaparece en redes sociales con fuerte mensaje, ¿indirecta a Sergio Mayer?

Ciudad de México.- Después de que el actor Héctor Parra recibiera una sentencia de 10 años y seis meses en prisión por el delito de corrupción de menores, su hija Daniela Parra se había mostrado hermética y menos activa en sus redes sociales, pero hace unas horas reapareció desde su cuenta de X, donde dejó un fuerte mensaje que algunos usuarios interpretaron como una indirecta hacia Sergio Mayer.

Sin dar mayor contexto, la joven escribió: "La gente se pone bien mal cuando necesitan lavar su imagen ante una inminente avalancha generada por sus mentiras jaja. Qué espectáculo ver cómo van cayendo poquito a poquito en la desesperación. Y es que la verdad siempre sale a la luz", mensaje que de inmediato generó reacción.

Mientras algunos internautas le mostraron su apoyo, otros sacaron a relucir el nombre del exdiputado que se ha involucrado en su caso: "¿A quién crees que engañas Sergio Mayer?", "Con dedicatoria Sergio Mayer, disfrutamos ver que se le cae la máscara", "Si lo dices por Mayer se ve cero afectado y muy activo en redes", "El señor cree que por entrar a La Casa de los Famosos México lavaría su imagen", se lee entre los comentarios.

Cabe recordar que Daniela Parra demandó al integrante del Team Infierno por tráfico de influencias, pues él fue el que le dio acompañamiento a su hermana Alexa y asegura que el procedimiento se llevó a cabo con muchas irregularidades, empezando por la detención y cree que hizo uso de su poder para que esto sucediera.

No obstante, debido a que las pruebas no fueron contundentes no procedió, pero la joven insiste en que fue el culpable de que su padre se encuentre tras las rejas y tras enterarse que estuvo hablando de su caso en el reality de Televisa, indicó que es la forma en la que intenta lavar su imagen para quedar como un héroe ante el público ya que quiere retomar su carrera política.

¿Qué paso con el caso de Héctor Parra?

Después de la sentencia, la representación legal del actor presentó el recurso de apelación, pero según su primogénita el proceso va muy lento, por lo que se encuentran en el limbo, habrá más audiencias con la intención de demostrar su inocencia y de que al menos puedan disminuir el veredicto del juez.

Mientras obtienen alguna respuesta de parte de las autoridades, Dani se ha visto en la necesidad de poner a la venta algunas de sus pertenencias en espera de sacar un ingreso extra para ayudarse con todo lo que tienen que pagar, entre abogados y tramites, pues es ella quien se ha encargado de todos los asuntos de su padre y asegura que tiene todo lo necesario para demostrar que su padre fue privado de su libertad de manera injusta.

