Edwin Luna fue sacado del escenario luego de que personas armadas ingresaran al show

Ciudad de México.- Después de tomarse unas merecidas vacaciones junto a su esposa Kimberly Flores, con quien aprovechó para casarse por segunda ocasión en Las Vegas, Edwin Luna retomó su gira por Estados Unidos con La Trakalosa de Monterrey, pero su última presentación tuvo que ser interrumpida debido a que la seguridad del lugar se percató que habían ingresado sujetos armados.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Borracho de Amor compartió algunas fotografías en las que dejó en evidencia que logró abarrotar su concierto en Everett, Washington, donde los asistentes estuvieron coreando sus mejores éxitos, pero llamó la atención que más tarde dejó un mensaje disculpándose por la cancelación del evento.

Les pido una disculpa. Muchas gracias a toda la gente de Everett, en realidad no se bien lo que pasó pero llegaron los Sheriff y me abrazó para sacarme corriendo del escenario. Más tarde les comentó que pasó", escribió.

Este mensaje encendió las alertas entre sus fans y horas más tarde reapareció para tranquilizarlos, al explicar que en un punto del show entraron personas armadas y por seguridad de La Trakalosa de Monterrey como del público decidieron cancelar inmediatamente, esto con la intención de evitar alguna tragedia, aunque todavía faltaba parte del concierto.

Gracias a Dios tanto yo, como cada uno de los músicos estamos bien, gracias para quien pregunta", escribió.

A través de redes sociales se viralizó el video del momento en el que la seguridad subió al escenario, tomando por sorpresa al cantante, le notificaron algo por el oído y le hicieron camino para resguardarlo, al igual que a todo su equipo, mientras que los asistentes tuvieron que desalojar el recinto.

Desafortunadamente, los fanáticos de Edwin Luna tendrán que esperar para poder volver a disfrutar de su música en Washington, pues al parecer no se reprogramó otra fecha, pero a pesar del incidente la agrupación de regional mexicano continúa con su agenda de presentaciones, el próximo 23 de septiembre se presentarán en el Boeing Center at Tech Port en San Antonio, Texas, mientras que el 24 en The Pavilion at Toyota Music Factory, teniendo conciertos todo lo que resta del 2023.

