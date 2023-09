Emilio Halcón no levanta y tiene que ofertar sus boletos para llenar su concierto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras el éxito que tuvo La Casa de los Famosos México, los participantes se encuentran en la búsqueda de aprovechar al máximo su momento de fama con nuevos proyectos y Emilio Halcón no es la excepción, pues recientemente hizo oficial su cambio de nombre artístico arropando el apodo que le pusieron en el reality, desprendiéndose de sus famosos apellidos para intentar hacerse un camino propio.

El joven cantante sorprendió a sus fans al lanzar su nuevo sencillo Si o si, el cual viene acompañado de 'El Halcón Tour', gira en la que estará recorriendo diferentes estados del país, aunque ha tenido un rotundo fracaso con la venta de boletos, al menos en la fecha más cercana, dado que comenzaron a venderse desde que estaba en el proyecto y todavía no lleva ni un 75% de accesos.

El show de Emilio está programado para el próximo 29 de septiembre, en el salón La Maraka en la Ciudad de México, pero a pesar de que es un pequeño recinto con capacidad para apenas 200 personas todavía no logra llenar el lugar a un mes de haber arrancado con la promoción, razón por la que ya algunas radiodifusoras han estado regalando hasta cuádruples.

Instagram @emilio.marcos

Al parecer esta situación es tan grave que incluso ahora se encuentran de promoción en Ticketmaster, donde en la compra de un acceso te regalan otro, lo cual dejaría en evidencia que los millones de votos que recibió en el programa de Televisa no fueron suficientes para agotar su concierto como le ha sucedido a Wendy Guevara y otros de sus compañeros.

A pesar de que en la página es evidente que no ha tenido la aceptación suficiente, el joven ha negado que esto sea así, pues en su conferencia le preguntaron al respecto y señaló que todo está marchando en orden: "Llevo 7 años en la música, sinceramente, en el pasado he tenido muchas experiencias en donde no he vendido boletos y no me pasa a mí, le pasa a todos los artistas porque es parte del crecimiento y es parte de la madurez y quien te diga que es mentira, te está mintiendo ¿A qué voy con esto? A que bendito sea Dios, en esta ocasión no es así".

Instagram @emilio.marcos

¿Cuánto cuesta ir al concierto de Emilio Osorio?

Los boletos del concierto de Emilio Halcón se encuentran disponibles a través de la página de Ticketmaster, así como en la taquilla del recinto ubicado en la alcaldía Benito Juárez, teniendo un costo general de 840 pesos mexicanos, pero como mencionamos unos párrafos antes se encuentran al dos por uno.

Fuente: Tribuna