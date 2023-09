Esposa de Lefty SM deja desgarrador mensaje tras su muerte: "Estoy en un mal sueño"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La industria de la música se vistió de luto tras confirmarse la muerte del rapero Lefty MS, quien perdió la vida la noche del sábado 2 de septiembre en su domicilio ubicado en la colonia La Cima de Zapopan, en el estado de Jalisco, donde se presume intentaron asaltarlo y habría recibido un par de disparos con arma de fuego en la zona del tórax, aunque la versión no ha sido confirmada todavía.

De manera extraoficial, algunos medios dieron a conocer que en lugar se encontraban presentes las dos hijas del famoso, así como su esposa María Isabel, quien se dijo también habría recibido una bala que la habría llevado hasta el hospital; sin embargo, ningún familiar ha confirmado los hechos, pero la también conocida como 'Eza Mary' apareció en redes sociales con un desgarrador mensaje.

Instagram @leftysm_

Fue desde su cuenta oficial de Facebook, donde la influencer cambió su foto de perfil por un moño negro en señal de luto y dejó un mensaje en el que exigió respeto por el difícil momento que atraviesa su familia, dado que desde que se confirmó la noticia no la han dejado de bombardear con llamadas y mensajes, así que quiere vivir su duelo tranquila ya que todavía no logra asimilar lo ocurrido.

"No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla", fue el mensaje que María dejó tras la muerte del su esposo de 31 años de edad, con quien sostenía una relación sentimental desde hace varios años, misma en la que tuvieron dos pequeñas que actualmente tienen entre 3 y 10 años.

Tras el mensaje de la también modelo fitness, los seguidores del intérprete de Mi México le dejaron en la caja de comentarios palabras de aliento y solidaridad, comprendiendo que no es el mejor momento para que aborde el tema: "Mi más sentido pésame no hay palabras que den consuelo", "Cuando estés lista aquí estaremos", "Mucha fuerza", "Pronta resignación", fueron algunos mensajes que recibió.

Hasta el momento, 'Eza Mary' no ha dado más información acerca del lamentable deceso, pero se espera que en las próximas horas salga a la luz la versión oficial de parte de las autoridades o de alguna persona cercana al cantante, pues hasta ahora todo se ha manejado con total hermetismo y se desconoce si efectivamente fue un intento de asalto o un ataque directo.

Fuente: Tribuna