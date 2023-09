Filtran que César Pantoja diría la verdad y no le habría sido infiel a Carol Castro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien, la gente está acostumbrada a leer controversias de las estrellas de televisión, cine y música, la realidad es que desde hace varios años surgió una nueva fábrica de celebridades y nada tiene que ver con Hollywood, Televisa o TV Azteca. Se trata de Internet, donde a raíz de YouTube, TikTok e Instagram comenzaron a nacer diversos artistas, los cuales no están exentos de causar controversias.

El pasado jueves, 31 de agosto, Carol Castro, estrella de la plataforma de videos cortos originaria de China, reveló que había terminado su relación con el creador de contenido César Pantoja debido a una infidelidad. La famosa dio la impactante noticia a través de su cuenta de X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde expresó que dado a lo ocurrido no deseaba continuar con el influencer.

"Uno no termina de conocer a la gente. Me acaban de llegar unos videos de mi ahora expareja con una mujer en el antro y solo quería decirles que si salen a partir de este momento yo no estoy con él."

Y aunque el video de César rápidamente se volvió viral en la aplicación comprada por Elon Musk, la realidad es que Pantoja no se quiso quedar sin decir nada y lanzó su propio video explicando la situación, resaltando que si bien, él se encontraba con otra mujer en un antro, la realidad es que lo había hecho porque ya no estaba con Carol, afirmando que su noviazgo con la madre de su hijo terminó dos semanas antes de que grabaran el video.

"Lo primero que quiero que sepan es que hace más de dos semanas mi relación con Carol terminó. Sé que muchos piensan que terminamos a raíz de ese video, pero no es así. Carol y yo ya habíamos terminado, solo que ustedes no lo sabían. Carol sabe que yo no estoy mintiendo, de hecho ella tiene pruebas. Pero yo no quiero pelear más con ella, me llevaré mi corazón todo lo que vivimos."

Como suele ocurrir cuando este tipo de cosas salen a la luz, la afamada grafóloga y colaboradora de Hoy, Maryfer Centeno, lanzó un video en TikTok donde analizó los movimientos de Pantoja para saber si realmente estaba diciendo la verdad y, para sorpresa de muchos, su lenguaje corporal indicaría que, en efecto, César no estaba mintiendo, sino por el contrario, se encontraba nervioso porque él no consideraba que había sido infiel.

Según declaraciones de Maryfer, César levantó un dedo con la señal de certeza, puesto él está seguro de que es inocente, aunque no exime su responsabilidad, puesto él considera que su relación llegó a su final porque ambos tenían la culpa, tal y como él mismo menciona en su video: "Ambos fuimos infieles.". La experta menciona que el famoso está incómodo, por lo que no se le ve reírse, también afirma que está molesto, aunque no especificó por qué.

Por otro lado, parece ser que las cosas con Carol tampoco estarían del todo bien, puesto asegura que ella está "decepcionada", resaltando que buscaba cerrar sus ojos porque no quería ver la realidad en la que se encontraba en ese momento. Por otro lado, la influencer estaría muy "enojada" y hasta cierto punto desesperada por la situación tan difícil que estaba viviendo en ese momento.

