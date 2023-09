Horóscopos de Mhoni Vidente: Predicciones para cada signo; ¿hay suerte en el dinero?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El próximo 7 de septiembre atravesaremos a por Luna menguante y a partir de este momento y hasta la fecha previamente citada, atravesaremos por una serie de cambios que beneficiarán a la mayoría de los signos del zodiaco pero habrá cinco que tendrán más suerte en el dinero, de acuerdo con la reciente lectura de la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente. Si quieres conocer cuál será tu fortuna, ponte cómodo mientras te contamos y deseamos un feliz domingo.

Foto: Ilustrativa

Aries

En los últimos días has sentido que atraviesas por una mala racha que por fortuna del reciente cambio lunar te demostrará que ha llegado a su fin, pues los astros sugieren para ti dosis de felicidad que basta decir son muy necesarias; esto a la vez traerá prosperidad económica a tu vida que afortunadamente perdurará hasta el fin de mes.

Tauro

El próximo arribo de la luna menguante trae para ti cambios positivos que te ayudarán a despejar tu mente y con ello encontrar todas las respuestas que estabas buscando; sin embargo, también recuerda trabajar más en apoyar a tu prójimo pues esto se traducirá como un signo de bondad y como resultado, atraerás abundancia. Cuida tu salud.

Géminis

El mes trae para ti Géminis varias invitaciones a eventos sociales que quizá no quieras dejar de lado; sin embargo recuerda complacer a aquellos que te importan y no solamente accedas por compromiso, guarda tu energía lo más posible pues podrías en necesitarla a futuro. Olvídate de las envidias, recuerda trabajar más en alcanzar tus metas y no buscar compararte con los demás.

Cáncer

Posiblemente se avecina una fuerte pelea con tu pareja o incluso una persona que es muy cercana a ti, recuerda pensar antes de actuar pues muchas veces podríamos terminar por arrepentirnos. Trabaja más en tu tolerancia, no busques que las demás personas se vean obligadas a pensar justo como tú lo haces.

Leo

Las despedidas a nadie no satisfacen más cuando se trata de una persona cercana a ti; no te preocupes que no se trata de un adiós definitivo, sino que ciertos miembros especiales de tu círculo están alcanzando nuevas metas y con ello puedes buscar alcanzar la misma energía para seguir sus pasos. La próxima luna menguante trae para ti renovaciones en el ámbito social y posiblemente conozcas a alguien que te dé una propuesta que no puedas rechazar.

Virgo

Estás en el momento en el que comienzas a pensar más en tus necesidades luego de haber sentido una gran satisfacción por haber ayudado a los demás. Por ello, el Universo decide recompensarte y a partir de este momento el resto del año será para ti de dejar atrás las preocupaciones financieras pues poco a poco a traerás más abundancia a tu vida; sólo recuerda no perder los pies de la tierra.

Libra

En el aspecto profesional vienen para ti cambios en tu carrera que, a la vez, se verán traducidos en mejoras a tu economía personal. Posiblemente recibas un ascenso o incluso lleguen nuevas y mejores ofertas que te recomendamos no dejar pasar pues esto además te permitirá trascender de una manera local y hasta internacional.

Escorpio

Estos días posiblemente notes que no hay cambios para ti y por ello posiblemente caigas en el aburrimiento; no obstante, recuerda que a veces necesitamos de un periodo de calma para poder aprovechar lo que en adelante el futuro nos depara. La energía, en tu caso, se está renovando para atraer cosas positivas que además te ayuden en el ámbito financiero.

Sagitario

Posiblemente estés por atravesar una fuerte decepción por parte de tu pareja; recuerda que el hecho de dar por sentada en la comunicación muchas veces nos puede aterrizar a la realidad de una manera poco cruel. Analiza perfectamente qué es lo que quieres y sobre todo si es la persona ideal para hacer planes a futuro; si es de esta manera, trabaja en recuperar la confianza.

Capricornio

Para ti querido Capricornio, todo el mes de septiembre figura como una muy prometedor pues además viene un flujo financiero que te dará la oportunidad de dejar atrás todas las preocupaciones que te quitaban el sueño; sólo recuerda que es importante ayudar a los demás pues al final todo lo quedamos se nos ve devuelto hasta tres veces más alto.

Acuario

Por fin todo el trabajo que has estado realizando en el pasado se verá traducido en ganancias monetarias. A partir de este momento el mes trae para ti un periodo que se califica como excepcional y por ello, alcanzarás todas tus metas incluso las que te habías ha propuesto en el ámbito financiero. Recuerda no despilfarrar.

Piscis

Este fin de semana posiblemente te sientas más cansado que los días en los que tuviste que retornar a las actividades cotidianas; es una señal de tu cuerpo que te pide ponerle pausa a todo lo que estás haciendo y priorizar más cada uno de tus actividades. Este es el momento perfecto para que te consientas y sobre todo te desconectes de todo el exterior.

Fuente: Tribuna