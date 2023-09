Comparta este artículo

Estados Unidos.- El famoso y muy reconocido cantante, Joe Jonas, y su actual pareja, la reconocida y muy querida actriz, Sophie Turner, aparentemente después de cuatro años juntos, habrían tomado la decisión de divorciarse ante unos aparentes severos problemas maritales, dejando a Hollywood completamente conmocionados por este rumor que nadie se esperaba en absoluto.

Como se sabe, la estrella de Game Of Thrones y el famoso cantante de 34 años de edad se casaron en el año del 2019, poco después de que se presentaran en los Billboard Music Awards, causando un gran revuelo, pues pocas veces se dejan ver como pareja, por lo que cuando aparecieron y confesaron todo sobre su matrimonio, millones celebraron la unión, la cual también se dio después del final de la serie antes mencionada.

Un año después de casarse, en el año del 2020, la pareja reveló que se convirtieron en padres por primera ocasión de una hermosa niña a la que llamaron Willa, misma que está cerca de celebrar su tercer cumpleaños y que es hermana mayor, pues a casi dos años de su nacimiento, la supuesta ahora expareja anunció que estaban en la dulce espera de su segundo bebé, del cual no se sabe mucho.

Y ahora, tras cuatro años de matrimonio y dos hermosas hijas, en TMZ aseguraron que una fuente cercana a uno de los vocalistas de Los Jonas Brothers y Turner, afirmaron que están "enfrentando problemas graves" en su matrimonio, por lo que actualmente habrían solicitado su divorcio de manera formal, y ambos ya tendrían su propio abogado de separación, por lo que aparentemente estarían muy cerca de comenzar el tramite.

Ante este hecho, otra fuente aparentemente cercana a la actriz de X-Men: Dark Phoenix y el músico, mencionó que en los últimos meses Joe se ha dedicado por completo a sus hijas con Turner, declarando que incluso durante su gira de conciertos con Nick y Kevin Jonas ha estado "prácticamente todo el tiempo" con ambas, dedicado a sus cuidados, sin hablar nada con respecto a Sophie y su itinerario.

Cabe mencionar que hasta el momento la mencionada información aún permanece en absoluta calidad de especulaciones, debido a que el cantante de Cake By The Ocean y la reconocida actriz no se han pronunciado para hablar con respecto a su tan polémica separación, ya sea para confirmar o para desmentir que estén en una crisis tan severa que se separarían de manera legal, pero se espera que pronto suceda.

