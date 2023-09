Lefty SM: Fiscalía de Jalisco revela que el rapero intentó resistirse a un secuestro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La escena del rap se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Lefty SM, quien perdió la vida la noche del sábado 2 de septiembre en su domicilio, ubicado en la colonia La Cima de Zapopan, en el estado de Jalisco, mientras intentaba resistirse a ser secuestrado, así lo dio a conocer la Fiscalía de Jalisco que ya abrió una carpeta de investigación para intentar esclarecer los hechos.

De acuerdo a las primeras indagatorias, Juan Carlos Sauceda, nombre real del famoso, tanto él como su esposa María Isabel se encontraban en su hogar cuando tres sujetos armados burlaron la seguridad y los sorprendieron, fue sometido por la fuerza y buscaron sacarlo de la propiedad con la intención de privarlo de la libertad

Al parecer, Lefty SM se resistió y al no conseguir su objetivo de llevárselo, los agresores le dispararon y luego escaparon, razón por la que servicios médicos arribaron a la escena para atenderlo y fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero no resistió a la herida que sufrió en el abdomen y se notificó su deceso alrededor de la 01:15 de la madrugada.

Personal de la Fiscalía de Jalisco se trasladó para levantar el reporte, mientras que el cuerpo fue llevado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia y su identificación de manera oficial, pero las investigaciones continúan con la intención de localizar a los sujetos que le arrebataron la vida.

Por su parte, su esposa conocida como 'Eza Mary' se ha mantenido hermética y pidió respeto desde sus redes sociales por el doloroso momento que atraviesa: "No me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, solo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor, ya me quiero levantar de esta pesadilla", escribió la viuda de Lefty.

Tal como era de esperarse, la noticia cimbró el mundo del espectáculo y algunos de sus colegas se tomaron un momento para dedicarle algunos mensajes, así como mostrar su indignación por la ola de violencia que azota al país y de la cual fue víctima: "Te despiertas y un día te das cuenta que las cosas suceden por la inseguridad que se vive a diario, Hoy comparto esta foto en honor a un amigo que ha partido demasiado pronto", escribió Edwin Luna.

"No puede ser carnal. Díganme que es mentira", escribió Santa Fe Klan, "Descanse en paz carnalito", dedicó Carin León, con quien realizó una de las colaboraciones más esperadas por el público con la canción Ahora estoy mejor, mientras que El Alemán también se mostró impactado por la terrible muerte de su amigo y compartió: "Díganme que es mentira lo del Lefty".

Fuente: Tribuna