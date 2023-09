Nicola Porcella arranca su gira en Chetumal y se sale de control; mujer lo insulta

Ciudad de México.- Tras el éxito que tuvo La Casa de los Famosos México, los concursantes se han dedicado a tratar de aprovechar el furor que causaron y la fama de la que actualmente gozan con otros proyectos, tal es el caso de Nicola Porcella quien logró robarse el cariño de los mexicanos gracias a su carisma y galanura.

Así como lo había anunciado desde hace algunas semanas, el peruano arrancó una gira por diferentes estados y en los lugares en los que se ha presentado lo ha hecho con un gran recibimiento, aunque este fin de semana las cosas se salieron un poco de control y una persona lo terminó jaloneando y hasta "ma…món" le dijo entre algunos insultos, acto que lamentó.

Fue en su visita al club nocturno 'La Inventada' de Mérida, Yucatán, donde llegó con el lugar completamente abarrotado, estuvo dando shots a la gente cercana al escenario, haciendo algunas dinámicas y diciendo algunas de sus famosas frases por el micrófono, así que todo parecía ir bien hasta la hora de la salida, donde quedó en evidencia la falta de organización y seguridad.

El actor fue llevado por un pasillo entre la gente, quienes querían aprovechar que lo tenían de tan cerca para tomarse una foto para el recuerdo, algo a lo que accedió y varios pudieron obtenerla; sin embargo, quienes lo llevaban comenzaron a apresurarlo para evitar más tumulto, así que una mujer decidió tomarlo del cuello para detenerlo y exigirle un saludo de mala manera al punto de insultarlo.

A pesar de todo, Porcella la atendió, pero se quedó con un sabor agridulce de lo ocurrido y desde sus historias de Instagram compartió un poco de lo ocurrido, haciendo hincapié en que se encuentra agradecido por el apoyo que ha recibido, aunque desafortunadamente no le es posible atender a todos como él quisiera por cuestiones de logística.

Gracias a todos los que fueron a 'La Inventada', la verdad disculpen si no me puedo tomar fotos con todo el mundo, pero me pedían los dueños que tenía que avanzar y saben que les agradezco a todos. Hubieron un par de señoras que no se portaron muy bonito y eso ocasionó eso, pero quería agradecerles a todos", comentó.