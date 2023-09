Padre del Checo Pérez habla sobre la boda de Luis Miguel y Paloma Cuevas en medio de gira

Comparta este artículo

Madrid, España.- Recientemente el reconocido empresario, Antonio Pérez Garibay, quién es el papá del piloto mexicano, Checo Pérez, acaba de dejar a más de uno completamente sorprendidos a los millones de fans del famoso y muy reconocido cantante de baladas, Luis Miguel, al hablar con respecto a la boda de este con su actual pareja, la empresaria Paloma Cuevas, en medio de la gira por Estados Unidos y Latinoamérica.

Cómo se sabe, hace un año se dijo que el intérprete de La Incondicional tendría una nueva conquista tras haber terminado con Mercedes Villaseñor, la cual se trataría nada más y nada menos que de su comadre Paloma, ya que ambos fueron vistos en un restaurante chino de un hotel en Madrid. Este tan polémico romance poco después se confirmó por amigos de este y más imágenes de ellos luciendo completamente enamorados a lo largo del 2023.

Desde que se hizo oficial, ambos han estado en el ojo público y han recibido cientos de criticas por parte de muchos que reprueban ese romance, algo que parece no importarle, pues el padre del piloto de autos mexicano afirma que él está en su mejor momento y más feliz que nunca, declarando que: "El mejor Luis Miguel, se los dije desde el inicio, es el actual. El Luis Miguel de hoy es otro para bien. Veo a un Luis Miguel realizado, vean su mirada, sus movimientos. ¡Éste es el mejor Micky! Y lo que viene para el futuro va a ser maravilloso".

Ante este hecho, habló sobre lo que opina con respecto a Paloma, dejando muy en claro que ella: "es una reina: camina como reina, habla como reina y camina al lado de un rey, son una gran pareja. En todo lo demás no puedo opinar, solamente soy un espectador, pero espero verlos a los dos el 15 de septiembre en Las Vegas", donde se realizará otro de sus conciertos por parte de su gira.

De igual forma, aclaró que el creador de Suave sí estuvo apunto de enfrentar demandas, explicando que: "Te voy a ser sincero: Luis Miguel estuvo en el hospital, estuvo a punto de la demanda de una aficionada que decía era un doble. Da mucho, es el centro del espectáculo en el mundo, es un gran líder. Por eso les digo que todavía tiene mucho que dar y el día de hoy es un mejor Luis Miguel", afirmando que libraron todo.

Con respecto a su boda con Paloma, mencionó que estaba muy cerca, e incluso dio detalles del anillo de compromiso, expresando que: "Yo lo único que les digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso. Me lo han platicado, yo no lo he visto, pero suena por ahí. (Un anillo) muy grande; hay una marca, una empresa en el mundo que es la número uno, que sabe el kilataje. ¡Es Micky!"

Fuente: Tribuna del Yaqui