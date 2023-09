Poncho de Nigris comparte su sabiduría con su famosa regla de las tres D’s

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Ahora que La Casa de los Famosos México llegó a su fin, Poncho de Nigris se ha dedicado a disfrutar de su familia y contemplar su participación dentro del reality show de Televisa, así que ha estado muy activo en sus redes sociales, donde ha compartido sus experiencias con sus seguidores a quienes les reveló una de sus reglas máximas para llevar una vida plena.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, donde el influencer posteó el video de la vez que reveló su regla de las tres D’s, la cual le parece fundamental para estar con armonía y consiste en lo siguiente: "No hago daño es la primera, no hacer daño, no me daño y no dejo que me hagan daño", expresó el empresario y cantante regio.

Tal como era de esperarse, Poncho causó revuelo con su video y hasta la publicación de esta nota acumula más de 36 mil me gusta, así como varias reacciones en las que le aplaudieron su filosofía: "Los Ponchoconsejos cómo los extraño", "Eso debería venir en la Biblia", "Aplausos", "El Poncho siempre con su sabiduría fregona", "Que buen mensaje", "Regla de oro", "Apenas poniendo en práctica tu consejo", se lee en los comentarios.

No obstante, también se convirtió en tema de debate ya que algunos aprovecharon para pedirle nuevamente de favor que supere ya su participación en el 'Team Infierno', dado que a más de tres semanas de que cerró el proyecto no ha parado de hacer referencia a lo que sucedió en las grabaciones, pero él ya respondió de manera contundente que nunca lo piensa hacer ya que fue algo que lo dejó muy marcado.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de Poncho de Nigris?

A diferencia del resto de sus compañeros, Poncho de Nigris no tiene ningún proyecto en concreto ya que dijo formaría parte de la gira del 'Team Infierno', pero se desconoce si se terminará de cuajar o no, pues Wendy Guevara y Apio Quijano ya dijeron que no tienen el tiempo suficiente para acompañarlos, por lo que no hay nada oficial.

También, indicó que en su canal de YouTube subirá un podcast junto a la ganadora de La Casa de los Famosos México con el Resulta y Resalta, pero tampoco hay fecha para que esto se ejecute ya que Wendy se encuentra muy ocupada entre gira, su propio reality, así como la telenovela que esta por grabar, lo cual deja en evidencia que a De Nigris no le fue tan bien como a otros de sus colegas.

