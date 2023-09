Rafael Inclán lanza comentarios transfóbicos contra Wendy Guevara y la tacha de "niño-niña"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En días recientes el actor del cine de ficheras, también conocido como picardías mexicanas, Rafael Inclán, dio de qué hablar, cuando brindó su opinión sobre La Casa de los Famosos México, reality show que logró conmocionar a una gran parte de la audiencia de Televisa. Y es que, según algunos informes, el histrión provocó la furia de Internet, después de que reveló que el programa solo había tenido éxito por el "morbo" que levantaba Wendy Guevara.

Como es bien sabido, Rafael Inclán es famoso por su actuación en el cine de ficheras, asimismo, es querido por el público por sus ocurrencias y por la manera en la que se expresa, la cual, en ciertas ocasiones no tiene demasiados filtros. Es bajo este concepto que el actor de filmes como El mofles en Acapulco, Los Cargadores, La Cantina, Bienvenido Paisano y Mañosas pero sabrosas, concedió una entrevista para la periodista Matilde Obregón.

Fue en la mencionad ocasión cuando Inclán fue cuestionado sobre su opinión acerca de La Casa de los Famosos México, a lo que el histrión respondió que los mexicanos respondieron al "morbo" que provocaba Wendy Guevara, a quien tildó de ser una "chico-chica", así como también acusó de haber explotado su pasado humilde, acción que calificó de ser sumamente "inteligente" porque permitía que la gente se sintiera identificada con ella.

"Lo ‘zapie’ ahí alguna vez, solo hay morbo total, los pueblos somos morbosos y aquí, no el éxito sino el golpe seco fue traer a la chica-chico para darle lugar a toda esa gente, yo creo que ahí hay algo de eso, son como nosotros y también ganan y se les quiere, ella muy inteligente manejo esto de la jodidez y, si me preguntaran a mí, todos hemos pasado por cosas difíciles, pero ella lo manejo de forma muy inteligente."

Pero esto no fue lo único que provocó la molestia del público, ya que Inclán mencionó que Wendy recibió el apoyo de la comunidad LGBTQ+, de la cual se burló por tener una gran cantidad de siglas, así como también recordó que la influencer se había vuelto millonaria después de ganar el premio, aunque destacó que no le parecía atractiva físicamente al mencionar que ya era "rica" aunque "no está rica".

"Wendy supo manejar muy bien y todo el LGBTGGGGG… lo apoyaron todos y tienen todo el derecho de estar en una sociedad aceptados y adaptados y si se meten con uno que no me cobren, perdón es que lo del dinero no está fácil y ahorita Wendy es rica, no está tan rica, pero hoy es rica."

Por otro lado, Rafael Inclán dejó entrever que el motivo por el que Wendy Guevara se había convertido en la ganadora de La Casa de los Famosos México era porque no había nadie más con el perfil para coronarse con el triunfo; puesto Sergio Mayer tenía una actitud muy seria y Emilio Osorio no tenía la experiencia como para participar en un programa de semejante calibre; mientras que desconoció a Poncho De Nigris y a Nicola Porcella, los otros dos integrantes del Team Infierno.

Como era de esperarse, las este tipo de comentarios causaron indignación en una gran cantidad de personas, quienes consideraron que el actor estaba teniendo un comportamiento transfóbico; mientras que otros más expresaron su admiración por el famoso al hablar tan abiertamente sobre lo que, en realidad pensaba, acerca de la afamada influencer originaria de León, Guanajuato, Wendy Guevara.

Fuentes: Tribuna