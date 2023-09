Santa Fe Klan estaría estrenando nuevo romance: "No sabes cuánto te quiero"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso rapero mexicano, Ángel Jair Quezada Jasso, quien es mejor conocido como Santa Fe Klan despertó la curiosidad de sus más de 10 millones de seguidores de Instagram, pues a través de sus historias compartió un par de fotografías posando junto a una atractiva mujer a la que le dejó un mensaje, lo cual provocó que comenzaran a desatarse rumores de un posible romance.

El cantante luce bastante cariñoso con Melisa Obregón, a quien abraza y toma de la mano en una de las postales, mientras que en la otra se ven sentados en lo que parece ser un camerino y a simple vista se aprecian muy sonrientes, pero aunque no se encuentran nada fuera de lo normal que confirme que hay algo más entre ellos, el mensaje que dejó para algunos es la prueba.

"Gracias por nunca dejarme solo. Tú sabes cuánto te quiero", escribió el guanajuatense para acompañar su publicación que causó revuelo y que desató un sinfín de teorías en las que se asegura estarían estrenando una relación, misma que habría surgido por todo el tiempo que pasan juntos, dado que la chica forma parte de su selecto equipo de bailarinas.

En el perfil de Melisa se pueden apreciar varias imágenes de los shows Santa Fe Klan y posando junto a él, esto amanera de promocionar su trabajo, pero en sus historias presumió que se encuentran juntos y respondió a su mensaje: "Nunca te dejaré abajo. Te quiero mucho", escribió la bailarina.

No obstante, hasta el momento de la publicación de esta nota el intérprete de Te iré a buscar no ha salido a confirmar ni desmentir que tengan un romance, pero debido a sus publicaciones los rumores cada vez cobran más fuerza y de ser cierto pronto se destapará, ya sea por declaración de alguno de ellos o por algún paparazzi que los capte.

¿Quiénes han sido las mujeres de Santa Fe Klan?

Santa Fe Klan sorprendió a finales de 2022 al anunciar su ruptura con Maya Nazor, a tan sólo unos meses de haberse convertido en padres del pequeño Luka y hasta la fecha no han querido revelar los verdaderos motivos que los llevaron a tomar tan drástica decisión cuando parecían estar más unidos que nunca.

Al famoso le duró poco la soltería, pues meses después comenzó a salir con la influencer Valentina Quiroz, con quien no duro mucho y según la joven habrían terminado por una infidelidad de parte del rapero, quien apenas le dijo adiós y comenzó a salir con Karely Ruiz, misma con la que hizo una colaboración y se dieron la oportunidad de conocerse, pero su romance no terminó de cuajar y hasta de pleito terminó la estrella de OF con Maya Nazor.

