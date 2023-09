¿Se cancela concierto de RBD? Christopher Uckermann da triste noticia en medio de su gira

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una vez más los millones de fans de RBD se han preocupado de que se puedan cancelar los conciertos de la afama agrupación musical, debido a que el reconocido actor y muy querido cantante, Christopher Uckermann, recientemente acaba de dar una triste noticia a través de sus redes sociales, en medio de su gira por Estados Unidos y Latinoamérica, por lo que le han enviado todas sus fuerzas.

Como se sabe, el pasado viernes 25 de agosto en El Paso, Texas, comenzó la tan esperada gira llamada Soy Rebelde Tour, después de que Uckermann, Anahí, Dulce María, Christian Chávez y Maite Perroni, brindaron su primer espectáculo, interpretando canciones como Detrás de Mi, Un Poco de tu Amor, Cerquita de Ti y Bésame Sin Miedo, por lo que sus millones de seguidores los han hecho tendencias en redes sociales en cada show.

Su gira sin duda ha sido un completo éxito y el pasado viernes 1 de septiembre volvieron a brillar de una manera espectacular, dado a que cantaron en el Madison Square Garden en Nueva York, donde una vez más el público expresó su emoción y su satisfacción a verlos a todos en el escenario, destacando que sin duda fue un momento completamente mágico e inolvidable para sus miles de fans.

Pero lamentablemente no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues a través de Instagram, Uckermann confesó que está mal de salud, señalando que ha tenido problemas con su salud pues: "Hoy me he sentido mal físicamente, pero mi cariño hacia ustedes es más fuerte. Les prometo dar lo mejor que hoy pueda de mí", pero ha dejado en claro que la gira no se cancelara, pues informó que seguirá dando lo mejor.

El intérprete de Inalcanzable señaló que esto se trata de su tiroides, explicando que: "He tenido unas cuestiones de tiroides tiempo atrás y, debido a que casi no he dormido, ahorita por estar trabajando en juntas, el tour y todo, pues se puso un poco rudo. Sentía como una presión (fuerte). Me dieron como nauseas todo el día por todo esto que tengo inflamado. Ya mañana a ver cómo me siento, de cómo siento esta parte, pero fue fuerte".

Finalmente, dijo que: "Esta es la verdadera historia de los artistas, no todo lo que brilla es oro, bueno, brillamos hoy en el escenario gracias a ustedes, pero un tour es rudo, vas de arriba para abajo, algunos no dormimos, bueno, otros duermen más, pero es que mi cabeza se queda pensando", concluyendo con que no va a rendirse y seguirá su tratamiento, afirmando que: "Somos guerreros, aquí estamos. Espero sentirme mejor mañana".

RBD gira. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui