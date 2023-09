Comparta este artículo

Estados Unidos.- En días recientes, el mundo de la farándula ha estado recibiendo diversas noticias negativas, especialmente en el aspecto de la música, donde varios famosos han ido perdiendo la vida y todo pareciera indicar que la lista está a punto de crecer, puesto este domingo, 3 de septiembre, trascendió la noticia de que uno de los cantantes más famosos de finales de los años 90 y principios del 2000 se encontraría avanzando hacia el final de su existencia.

Se trata de Steven Harwell, cuyo nombre quizás no identifiques, pero seguramente lo has escuchado cantar, puesto él es el vocalista de la banda de rock Smash Mouth, quienes fueron los autores e intérpretes del tema All Star, mítico himno de la afamada película Shrek, la cual se estrenó en el año 2001 y logró ganarse el corazón de la gente a tal grado que aún a la fecha es una de las películas preferidas del público.

De acuerdo con información del medio estadounidense TMZ, Steven se encuentra en su lecho de muerte, esto después de haber sufrido diversas complicaciones médicas durante los últimos años. Según algunos datos, Harwell desarrolló insuficiencia hepática por tener una vida llena de excesos y, recientemente, llegó a la etapa final de la mencionada afección. Según declaraciones del manager del famoso, el vocalista de Smash Mouth ha pasado sus últimos días con su familia, amigos y seres queridos.

De acuerdo con información de Manual MSD, la insuficiencia hepática es causada por una sustancia que daña el hígado, lo que genera una coloración amarillenta en piel y ojos; también da una sensación de cansancio en el usuario y provoca que pierda el apetito. Entre otros síntomas se puede mencionar la acumulación de líquido del abdomen, sangrados regulares y la aparición de moretones.

Aunque en el ámbito médico nada está escrito y las cosas pueden cambiar de un momento a otro, la realidad es que el pronóstico de Harwell es bastante desalentador, puesto los doctores solamente le dan una semana de vida. Esto ocurre aproximadamente 2 años después de su escandaloso retiro, momento en el que fue captado en un concierto en estado inconveniente y con dificultad para hablar.

Pero esto no fue todo, puesto el cantante también llegó a insultar a la audiencia, lo que provocó la molestia de algunos fans, pero por sobretodo levantó las preocupaciones entre sus seguidores, sobretodo porque las noticias que surgían del cantante eran prácticamente nulas, hasta ahora... que salió a la luz que estaba a unos días del probable desenlace de su vida, lo que inquieta aún más a sus fans.

Fuentes: Tribuna