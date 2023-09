Tras divorcio de Sam Asghari, Britney Spears hace inesperada revelación; impacta a millones

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Después de su tan polémico divorcio del que fue su pareja por poco más de seis años, el guapo modelo, Sam Asghari, la famosa y muy reconocida cantante de pop, Britney Spears, recientemente se pronuncio en sus redes sociales para hacer una inesperada revelación tras este hecho, logrando impactar a sus millones de seguidores, que la llenaron de miles de comentarios.

Como se sabe, hace un par de semanas que se confirmó que Spears se está divorciando de Sam, y aunque ninguno ha dado el por qué, en TMZ afirmaron que la razón es el carácter explosivo de la cantante, pues señalaron que tuvieron una fuerte pelea en la cual ella habría golpeado a su ahora exesposo y ella terminaría en el hospital por un golpe que le abriría la frente tras tropezarse y caer de frente.

Ante este hecho, la reconocida intérprete de Toxic, a pocas semanas de que se revelara la separación, ella mediante sus redes sociales compartió un mensaje en el que la confirmaba, señalando que: "Como todos saben, Hesam y yo ya no estamos juntos... 6 años es mucho tiempo para estar con alguien, así que estoy un poco sorprendida, pero… ¡No estoy aquí para explicar por qué porque honestamente no es asunto de nadie!".

Pero, aunque señaló que no revelaría los motivos ni como es que terminaron separados, sí mencionó que quería agradecer todos los mensajes cariñosos que recibió por parte de sus millones de seguidores, declarando que: "¡Pero honestamente ya no podía soportar el dolor¡ !De alguna manera telepática he estado recibiendo tantos mensajes de amigos que derriten mi corazón y se los agradezco!".

Ahora, después de que se confirmara su separación, que agradeciera el apoyo y que apareciera con una gran cantidad de amigos en una fiesta celebrando su separación, ahora la famosa cantante empleó su cuenta de Instagram para una vez más hablar con respecto a como se encuentra ahora que es una mujer soltera de nueva cuenta y está una vez más sola en su inmensa mansión, compartiendo detalles de su día a día.

En esta ocasión, la intérprete de Ups I Did Again aparece de espaldas hacía la cámaras vestida con un top corto estampado en amarillo y blanco y pantalones cortos de mezclilla blancos, exhibiendo que tiene un nuevo tatuaje en la zona baja de su espalda, exclamando que era: "Mi nuevo tatuaje de serpiente, chicos. ¡Estoy tan emocionada!", tras lo que con sensual baile se giró para quedar frente a la cámara.

