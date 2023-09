Uriel Estrada sorprende a Vanessa Claudio en su cumpleaños y los fans enloquecen

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La estrella de TV Azteca, Vanessa Claudio celebró a lo grande su cumpleaños 40 y no han parado de festejarla, pues a pesar de que su día es el 2 de septiembre desde antes comenzaron las sorpresas y regalos que hasta ahora no han parado, dado que se trata de una de las figuras más queridas del medio del espectáculo, así que le han hecho diferentes fiestas.

Sin embargo, algo que puso de cabeza a los fans fue el regalo que le hizo su compañero de Al Extremo, Uriel Estrada, con quien desde hace meses se le ha relacionado amorosamente, así que las redes sociales no tardaron explotar por el romántico detalle que tuvo y de inmediato los llenaron de mensajes pidiéndoles que tengan un romance, pues aseguran que hacen una linda pareja.

Fue en la última transmisión del programa vespertino, donde el conductor presentó un clip en el que mostró que fue en busca del regalo perfecto para ella y dejó en evidencia que fue una gran travesía concretar la misión que al final le dejó una gran sonrisa a la puertorriqueña que le agradeció lo que hizo y a toda la producción que le llevó al foro un pastel.

Uri se dio a la tarea de ir al famoso mercado de Jamaica, el cual es conocido por la gran variedad de flores, así que estuvo buscando un gran arreglo, pero según la dramatización no tenía suficiente dinero para un obsequio tan grande, más que para un pequeño ramo que le entregó a Vane, quien lo tomó contenta, pero en realidad esa era una broma y la verdadera sorpresa estaba por llegar.

CAPTURA DE PANTALLA

El conductor le entregó un enorme y pesado ramo de rosas en color lila, por lo que en el foro comenzaron a pedirles un beso, aunque Estrada rompió con la magia del momento al destacar que era un regalo de la producción: "¡Feliz cumpleaños, mi Vane! Con mucho cariño, Vane, de todo el equipo de Al Extremo. Ya sabes cuánto te queremos. Yo te quiero mucho", expresó.

Instagram @alextremotv

Tal como era de esperarse, los fanáticos del programa no tardaron en reaccionar y desean que surja un romance: "Ya que se hagan novios", "Por favor ya sean novios y digan que sí al amor", "Estamos esperando que se le declare", "Ya bésense", "Se les nota la atracción", "Hacen bonita pareja", "Vivan los novios", "Era el momento indicado para la declaración", se lee en los comentarios.

No obstante, Uriel Estrada no estuvo presente en ninguno de los festejos de la ex reina de belleza, pues en sus redes sociales mostró que se encuentra de viaje, pero le dejó un mensaje de felicitación deseándole lo mejor, pero para quienes esperan que tengan una relación, se dirigió a ella como su amiga.

Fuente: Tribuna