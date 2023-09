Comparta este artículo

Ankara, Turquía.- De nueva cuenta TV Azteca, tanto sus trabajadores como espectadores acaba de quedar completamente sorprendidos, debido a que en Turquía recientemente se captó en video el momento en el que cayó un meteorito, el cual tuvo su tan inesperado impacto cerca de las grabaciones del recién estrenado reality, La Isla: Desafío en Turquía, que sigue dando mucho de que hablar.

Después de largos meses de una paciente esperada, el tan famoso estreno del reality de supervivencia, finalmente se realizó el pasado lunes 28 de agosto, en el que se destaparon a todos los participantes, como Natalia Valenzuela, y se reafirmó los informes de que Anahí Lizali estaría en el programa, en el cual ya se han estado viviendo varias polémicas que han dejado a más de uno completamente sorprendido.

Apenas ha pasado una sola semana desde que comenzó dicha transmisión, pero ya ha habido dos bajas, la primera fue Valenzuela, quien con dos días de competencia tomó la palaba para expresar que: "Me siento contrariada por lo que está pasando no me lo esperaba, pero si lo deseaba y lo deseaba profundamente. Pero son de esas cosas de la vida del por qué ahora, por qué en este momento y ahí te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios son perfectos ¡Estoy embarazada!".

El segundo resultó ser Armando Araiza, el cual no fue por una situación medica como la de Natalia, sino que fue debido a que no superó la prueba de eliminación, por lo que el hermano de Raúl Araiza dio una palabras de despedida: "Quiero agradecerle a toda la gente que realiza este gran proyecto de La Isla por haberme invitado a ser parte, el tiempo que haya durado. A todos mis compañeros de todos los colores que gane el mejor, los admiro a todos, fueron sus palabras de despedida".

Y ahora, casi comenzando su segunda semana, de nueva cuenta el programa conducido por Alejandro Lurkini, ha dado mucho de que hablar, debido a que recientemente se informó que en Turquía, en una isla cercana a la que se está grabando el reality, cayó un meteoro, el cual hasta el momento no ha dado reportes sobre algún muerto o herido con este hecho, y solo se ha hablado del maravilloso y extraño fenómeno.

Cabe mencionar que en los videos que circulan en las redes sociales con respecto a este hecho, es en el que enfocan el cielo y a través de las nubes se puede ver algo cayendo y que se ilumina el cielo de un tono de verde, que pasa al azul y al naranja, y hay otro en el que se ve un niño mientras que juega en la calle y se ilumina el cielo de la misma manera y se gira para ver lo que estaba pasando..

Fuente: Tribuna del Yaqui