Ya no 'Sale el Sol' para Poncho Vera y Gaby Crassus; exproductor de 'VLA' los despediría

Ciudad de México.- De nueva cuenta las tensiones se han elevado, debido a que recientemente se ha dicho que ya no Sale el Sol para dos de sus más queridos presentadores y actores, Poncho Vera y Gaby Crassus, debido a que se dijo que el famoso exproductor de Venga la Alegría, Adrián Patiño, recientemente tomaría la decisión de despedirlos como parte del recorte del personal que tiene planeado.

Fue la mañana del pasado viernes 11 de agosto, cuando se anunció en pleno programa en vivo, que a partir de ese momento la productora, Alejandra Luck, motivo por el que los altos mandos de la televisora antes mencionada tuvieron que presentar a su reemplazo para que lleve dicho matutino y eleve los niveles de rating de la emisión matutina de Imagen TV, que resultó ser el exproductor de Venga la Alegría.

Ante esta salida, el exprodcutor de TV Azteca al igual que Luck el año pasado, este tomó la decisión de hacer varios recortes del personal, por aparentemente no contar con los recursos económicos para pagarles la cantidad que se les da, siendo Kaffie quipen mencionó que: "Ayer (viernes 2 de septiembre) al finalizar 'Sale el Sol', a Alfonso Vera y Gabriela Crassus se les notificó que quedan fuera de tal matutino".

De la misma forma, quiso recalcar que: "La 'poda' de conductores esta semana ahí: el doctor José Bandera, Gabriela Crassus y Alfonso Vera, se debe a la llegada, el lunes, de nuevos (as) conductores (as)", los cuales no tienen un nombre completamente confirmados y solo se han pronunciado como simples especulaciones por parte del mismo presentador y excolumbista del Heraldo de México.

Cabe resaltar que los candidatos que se encuentran contemplados para reemplazar a los presentadores serían María Teresa Alessandri González, Raúl Osorio, Hany Portocarrero, Gabriela Prieto Díaz Infante, la española Candela Márquez y Eduardo Villasana Ruíz mejor conocido como Eddy Vilard, según los informes anteriormente brindados por el denominado 'Villano de los Espectáculos'.

Finalmente el famoso expresentador del programa Hoy, de igual forma quiso puntualizar que la famosa presentadora y actriz, Paulina Mercado, señalando que: "Las más viperinas bocas aseguran que la partida de Gabriela Crassus de 'Sale el Sol' tiene muy contenta a Paulina Mercado", pues desde hace un par de días se ha asegurado que una fuerte pelea y tensión desde hace un par de semanas.

