Ana Layevska revela que extraña a Anahí y destapa si sabía sobre sus trastornos alimenticios

Ciudad de México.- Ana Layevska regresa con un protagónico en la pantalla chica con Dra. Lucía, un don extraordinario, donde comparte cámaras con Kuno Becker y Mauricio Islas, ambos grandes actores con quienes ya había trabajado hace aproximadamente 23 años, en el melodrama juvenil Mi Primer Amor... A mil x hora, telenovela dirigida por Pedro Damián que, en aquel entonces, era el remake de Quinceañera.

Es bajo este contexto que las cámaras y micrófonos de De Primera Mano acudieron a entrevistar a Ana, para cuestionarla sobre la relación que tiene con ambos histriones, a lo que ella respondió que es excelente y suelen recordar constantemente sus años en la telenovela juvenil de San Ángel, aunque lo que más recuerdan es el tema central, A mil por hora, canción que fue interpretada por OV7 y se convirtió en un gran éxito de la época.

Esto dio paso a que los reporteros cuestionaran a la histrionista sobre su relación con Anahí, actriz con la que coprotagonizó el mencionado show de televisión y con quien habría mantenido una excelente relación en aquella época, a lo que Layevska confesó sin tapujos que extraña mucho a la estrella de Rebelde e incluso detalló que le gustaría volverla a ver: "Pues mira, la verdad extraño mucho a Anahí, me encantaría volver a verla y ojalá se pueda algún día. Le tengo mucho, mucho cariño."

Tras esto, la reportera cuestionó a Ana si era consciente de los trastornos alimenticios que la cantante de Sálvame padecía en aquel momento y es que, como muchos recordarán, en los últimos meses, la histrionista ha sido mucho más abierta sobre la dura lucha que tuvo que afrontar en aquel entonces, esto debido a las constantes exigencias sobre su apariencia física que los medios solían imponerle; pero Layevska se deslindó asegurando que jamás supo nada al respecto.

"Ah no, no me percaté nunca de nada", declaró la actriz.