Ángela Aguilar: Joven no tiene miedo al éxito y le hace tremenda propuesta a la cantante

Ciudad de México.- Ángela Aguilar es una cantante que, pese a ser muy exitosa, logra generar una notable dualidad entre los mexicanos, ya que, hay quienes la aman incondicionalmente, pero también están aquellos que la odian por todas las controversias que ha tenido, tal es el caso de cuando se declaró 25 por ciento argentina, después de que el mencionado país ganara la Copa Mundial del 2022.

Pese a todo, la hija de Pepe Aguilar continúa enamorando a sus fans, sobretodo en Instagram, donde la intérprete de Qué agonía cuenta con más de 9 millones de seguidores, por lo que no es de extrañarse que ni bien publica una fotografía, logra reunir arriba de 100 mil reacciones, así como cientos de comentarios en los que se puede leer de todo: desde insultos como hasta halagos hacia su belleza.

Recientemente, un fanático de la cantante de 19 años se volvió viral, quien sin miedo al éxito o a lo que Pepe Aguilar podría llegar a decir, lanzó tremenda propuesta a la cantante, misma que rápidamente se ganó varias reacciones de diversos fans pero, ¿qué fue lo que le dijo el usuario de la aplicación de la camarita multicolor? Resulta ser que el joven, identificado como @alexboi128 le propuso que se fueran a comer unos tacos de birra.

"Ángela, vamos por unos tacos de birria, por fas", declaró el joven.

Fanático de Ángela Aguilar le propone a la cantante ir a comer tacos de birria

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Y es que, como es bien sabido, la intérprete de La Llorona ha demostrado que, pese a que cuenta con una diminuta cintura gracias a sus largas jornadas de Yoga, la realidad es que disfruta de la buena comida, al grado en el que regularmente es vista disfrutando de exquisitos platillos en compañía de su familia, aunque también se ha destacado que gusta de la comida mexicana, por lo que no parecería extraño que le guste este platillo típico de Jalisco.

Cabe señalar que, hasta el momento, la amiga de Christian Nodal, no ha reaccionado a la declaración del joven, hecho que fue señalado por algunos de sus detractores, quienes llegaron a pedirle que no le regara, puesto la hija menor de Pepe Aguilar no sería alguien que valiera la pena. Por su parte, Alex se mostró decepcionado al reconoce que la denominada princesa del regional mexicano, ni siquiera le dio 'like' a su publicación.

Ángela Aguilar no reacciona a la propuesta de su fan

Créditos: Instagram @angela_aguilar_

Esta no es la primera vez que un fan le lanza una propuesta a un famoso, ya que, en el año 2021, un seguidor de Danna Paola se organizó junto con la prensa para proponerle matrimonio a la estrella de Élite en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a lo que la cantante, impactada rechazó la propuesta, argumentando que ambos eran muy jóvenes como para dar un paso tan importante.

Fuentes: Tribuna