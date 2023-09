Bad Bunny y Kendall Jenner confirmarían su romance en sesión de FOTOS para famosa empresa

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de los Grammy 2023, Bad Bunny y Kendall Jenner se convirtieron en tendencia después de que algunos paparazzis de grandes medios estadounidenses y británicos comenzaran a filtrar fotografías de la hermana menor de Kim Kardashian junto al puertorriqueño, lo que rápidamente generó las especulaciones de un romance entre ambos. A 7 meses de esto, la pareja estaría confirmando su romance.

Fueron diversas las fotografías en las que el conejo malo y la modelo fueron captados, incluso en una de ellas se les pudo ver besándose, pero la prensa no tenía la certeza de que las cosas fueran realmente serias entre ambos. No fue sino hasta que medios como Page Six o TMZ comenzaron a lanzar testimonios de personas cercanas a las celebridades que el panorama comenzó a vislumbrarse.

Como algunos recordarán, antes de Bad Bunny, Kendall terminó una relación con Devin Brooker, luego de haber permanecido cerca de 2 años juntos. Tan solo unos meses después la hermana de Kylie fue captada con el reguetonero y aunque en primera instancia los amigos de Jenner no parecían muy satisfechos, la realidad es que los informantes aseguran que el boricua terminó por conquistarlos al comportarse como todo un caballero con ella.

Bad Bunny y Kendall Jenner habrían mantenido un romance secreto por meses

Créditos: Internet

Kendall y Benito continuaron con su romance secreto (no tan secreto) hasta la jornada de este sábado, 30 de septiembre, cuando ambos lo habrían confirmado, pero no lo hicieron a través de una publicación en Instagram como lo hacen otros famosos, no, ellos decidieron hacerlo con estilo e incluso facturaron con su relación al protagonizar una sesión de fotografías para Gucci, en donde presumieron al máximo la complicidad que existe entre estos dos.

Las imágenes fueron captadas para una campaña publicitaria de Gucci, en la que se presume que el amor está "en el aire", puesto todas y cada una de ellas fueron tomadas en un aeropuerto, en la que ambos irradian no solo afecto, sino también demuestran que son grandes complementos el uno del otro, hecho que reflejan en sus outfits, los cuales son completamente negros y cuentan con algunos accesorios de la empresa de moda.

Kendall Jenner y Bad Bunny confirmarían su romance con estas fotos

Créditos: Gucci

Kendall y Bad Bunny fueron captados mientras caminaban por los pasillos del aeropuerto, así como también tomaron algunas fotografías divertidas de ellos, en las que se puede ver a Benito empujar un carrito de maletas Gucci, sobre las cuales se encuentra Jenner, quien no puede evitar contener la risa mientras es captada por la cámara. Como era de esperarse, la colaboración fue completamente aclamada en redes sociales.

