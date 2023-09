El reality 'Los 50' recibió amenazas del crimen organizado en plenas grabaciones

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A unas semanas de que se presentará la gran final de Los 50, el polémico reality de Telemundo en el que Ana Parra salió ganadora del jugoso premio, logrando derrotar a reconocidas personalidades del mundo del entretenimiento, así que ahora que terminaron las grabaciones los que pasaron por sus filas se han dedicado a compartir sus experiencias.

Tal como era de esperarse, al apagarse las cámaras se han destapado algunas cosas que los televidentes no pudieron ver, tales como peleas, pláticas íntimas, pero recientemente se destapó que vivieron momentos de incertidumbre debido a que el crimen organizado se hizo presente mientras se encontraban trabajando ya que recibieron fuertes amenazas de gente que trabaja para uno de los capos más conocidos del país.

Fue a través de una transmisión en vivo, donde Fernando Lozada y Ana Parra, segundo y primer lugar de la campaña respectivamente, dieron a conocer que la producción de la televisora recibió un mensaje de parte de un peligroso narcotraficante, quien exigía se le pagara por uso de piso por la hacienda en la que se encontraban haciendo las grabaciones.

Según la estrella de Acapulco Shore, todos se encontraban muy preocupados ya que no sabían si se trataba de una amenaza o si era real la advertencia, así que prefirieron no arriesgarse y colocaron un fuerte dispositivo de seguridad para salvaguardar la seguridad de cada uno de los integrantes, quienes no tenían claro lo que estaba ocurriendo.

Había una nota que decía, que venía de una persona muy grande, de un capo bien pesado que estaba pidiendo piso, (¿qué es eso?) piso pues que estaba diciendo que si quieren grabar en esta hacienda van a tener que pagarme una lana para que no les haga un desmadre, como intimidando y así, es por eso que la producción metió un ve…go de seguridad, teníamos gente armada, cuidándonos, protegiendo la hacienda…", contó Lozada.

Por su parte, Ana Parra mencionó que los ejecutivos nunca les dieron abiertamente los motivos por lo que habían puesto tanta seguridad pero Fer fue el que se encargó de descubrirlo gracias a las amistades que tenía con algunos trabajadores y afortunadamente todo se desarrolló de una buena manera, pero eso no quitó la incertidumbre que vivieron por más de dos meses que estuvieron encerrados.

¿Dónde se encuentra la hacienda de 'Los 50'?

Aunque este dato no es preciso, distintos portales indican que la famosa hacienda de Los 50 se encuentra ubicada en el Estado de Hidalgo, siendo el Cártel del Golfo y Los Zetas, quienes se han apoderado de este lugar, pero se desconoce de quién vino la amenaza que recibieron los altos mandos de Telemundo.

Fuente: Tribuna