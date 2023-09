Ciudad de México.- Emilio 'El Halcón' Osorio logró causar sensación al convertirse en uno de los integrantes del Team Infierno, durante su paso por La Casa de los Famosos México, donde no dejó a nadie indiferente tras darse a conocer más allá de ser un actor juvenil o el hijo de Juan Osorio y Niurka Marcos. Durante 10 semanas, el joven habló sobre sus sueños y demostró el gran amor que siente hacia Karol Sevilla.

Una vez que el cantante salió del mencionado reality show, donde obtuvo el quinto lugar, se dispuso a enfocarse en lo que más le apasiona: su carrera musical. Como algunos recordarán, el programa de telerrealidad terminó hace casi mes y medio, tiempo en el que la estrella de Mi marido tiene familia preparó su propia gira musical, la cual arrancó en días recientes en la ciudad de León, de donde precisamente es originaria su amiga, Wendy Guevara.

Algunos clips del evento mostraban a Emilio Osorio darlo todo en el escenario, mientras interpretaba y bailaba una canción, sin embargo, se dice que no se vendieron todos los boletos y además de ello, los presentes no lucían precisamente emocionados por su música, siendo que únicamente se escuchaban los gritos de algunas personas; mientras otros más se dedicaban a grabarlo, pero sin bailar o cantar el tema.

Cabe señalar que las cosas no parecieron mejorar en redes sociales, sobre todo en X (red social anteriormente conocida como Twitter), donde la gente destrozó a Emilio, a quien acusaron de utilizar un playback bastante evidente, mientras que otros más declararon que le faltaba bastante "carisma" para atraer al público; otros más tacharon al joven intérprete de ser un "nepobaby" que fue engañado por sus padres, quienes le mintieron al decirle que tenía talento.

Justo antes de que la mencionada presentación se llevara acabo, los medios acudieron a buscar a Emilio para consultarlo con respecto a los rumores de no habría vendido muchos boletos, a lo que él famoso, tranquilamente relató que tras tener una carrera de 7 años en la música, se ha enfrentado a las bajas ventas, aunque ésta no sería la situación, por lo que se predecía que tendría un show exitoso.

"Llevo 7 años en la música, sinceramente, en el pasado he tenido muchas experiencias en donde no he vendido boletos y no me pasa a mí, le pasa a todos los artistas porque es parte del crecimiento y es parte de la madurez y quien te diga que es mentira, te está mintiendo ¿A qué voy con esto? A que bendito sea Dios, en esta ocasión no es así."