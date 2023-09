Fan agredido por seguridad de Santa Fe Klan aún no recupera su celular y quiere demandar

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Santa Fe Klan se encuentra en medio de la polémica y podría enfrentar problemas legales, luego de que uno de sus fanáticos exhibiera que fue agredido por su equipo de seguridad y que lo despojaron de su teléfono móvil, esto durante un evento que organizó en León, Guanajuato hace una semana.

Los hechos ocurrieron el pasado 22 de septiembre en el barrio de Santa Fe, donde el rapero organizó un evento sonidero y Cristian Bravo se acercó hasta donde se encontraba el famoso cantante para pedirle una fotografía, acto al que asegura accedieron sus guardia, quienes le habrían pedido que les entregara su móvil para captar la imagen, pero al colocarse junto al intérprete de Te iré a buscar asegura dio la orden de que lo atacaran y se le fueron a los golpes.

El guardia me dio el acceso sin problema y me preguntaron con qué teléfono sería, se los entregue y cuando se lo pasan a Santa Fe se porta de una manera agresiva, comienza a decirme que ya le cayera a la ve…ga y me sacó de onda su reacción, pero igual le dije que sin problema y que me regresara mi cel", narró.

Según la víctima, el cantante se habría negado a entregarle sus pertenencias y ante la insistencia emitió la orden para que lo golpearan: "Contestó con maldiciones que no me regresaría nada, me enoje y le conteste en cuanto me volteo el grita ¡Sobre con él!", por lo que el joven compartió las imágenes de las lesiones que le dejaron ya que incluso tuvieron que hacerle unas puntadas en la cabeza, donde le lanzaron un botellazo.

Fanático agredido por gente de Santa Fe Klan | Instagram

Por su parte, Santa Fe Klan no negó que esto haya ocurrido, pero se defendió diciendo que si lo atacaron fue porque portaba un machete y por su seguridad incluso se habría retirado de lugar, además de que dijo tener videos de lo ocurrido, pero hasta ahora no ha mostrado nada y borró el mensaje que dejó en Instagram.

Al no obtener una respuesta del cantante, Cristian Bravo acudió al programa De Primera Mano para pedir que le devuelvan su teléfono, debido a que es su herramienta de trabajo y ha perdido los registros que tenía y aprovechó para destacar que es estudiante de enfermería y que labora en organización de eventos.

Me perjudicó mucho. No busco ningún beneficio ni nada, yo lo único que pido es mi celular", aseveró.

El joven dijo que Santa Fe Klan le dijo que iba a checar el asunto de su teléfono, pero a una semana del incidente no le ha dado respuesta, por lo que está considerando la posibilidad de levantar una demanda y lo exhorta a que muestre los videos que tiene para que la gente se dé cuenta que no iba armado y que su gente actúo de manera violenta.

Sin embargo, Cristian Bravo reitera que no quiere más problemas y que su intención no es sacarle dinero, ni nada parecido, únicamente quiere que le regresen su dispositivo y tratar de olvidar esa mala experiencia, aunque reconoce que teme por seguridad después de lo que le hicieron y después de todo ya se le quitó la admiración que tenía.

Fuente: Tribuna