Fernando Lozada no se guarda nada y arremete contra leyenda de 'Exatlón México'

Ciudad de México.- Fernando Lozada quien tuvo una destacada participación en el reality de Telemundo, Los 50, donde logró coronarse como segundo lugar de la temporada tras mostrar sus habilidades en la arena de 'León', quedó muy disgustado con una de sus compañeras de grabación y asegura no le gustaría volver a tener contacto con ella fuera de cámaras.

Se trata de la leyenda de Exatlón México, Macky González, quien también hizo un buen papel en la competencia, pero generó gran polémica debido a las actitudes y comentarios que llegó a lanzar que hicieron que más de uno de sus compañeros la odiara y Fer es uno de ellos, pues no lograron tener afinidad y no comparte la forma en que se conduce.

La estrategia que tomó la atleta de alto rendimiento para llegar hasta la semana final no fue del agrado de los concursantes, así como la forma en que se expresó de su entonces pareja Douglas Castillo, por lo que el exintegrante de Acapulco Shore la describe como una mujer mustia y caprichosa

Macky es una mustia. A mí no me gusta atacar a las personas. Yo se lo dije a ella de frente, le dije: 'Tu manera de hablar y tu manera de expresarte no van con tus acciones'", dijo Losa en entrevista para Ginalogia.

Elenco del reality 'Los 50' | Instagram

Además, destacó que desde que estaban en las grabaciones la 'Amazona' se dedicó a tirar comentarios en su contra y le da gusto que la gente no haya caído en sus estrategias: "Me está tirando tanta calabaza ella y se hace la santita y todo, que digo 'No es cierto. No le compren esa máscara' (…) Macky ya está haciendo cosas que no van".

Fernando recordó que Amancay ya ha protagonizado otros escándalos que han afectado a sus compañeros, tal como el que hizo en Guerreros cuando acusó a Nicola Porcella de haberla violentado, lo cual terminó no siendo cierto y le tumbó varias oportunidades de trabajo al peruano por haberle dañado su imagen: "Hizo lo de Nicola. Le hizo un escándalo. Le tiró proyectos. Lo metió en problemas, cuando él no hizo nada", contó.

Para rematar, el también modelo destacó que es un profesional y por ello no tendría problema en volver a trabajar con ella, pero tiene claro que lo haría pintando su raya, pues considera que es una mujer capaz de todo con tal de destruir a quien no es de su agrado: "Cuando me refiero a que me da miedo ella, es por lo que es capaz de hacer, al ser una niña caprichosa (…) Ella es capaz de cualquier cosa por destruir a alguien que no le cae bien", comentó.

Fuente: Tribuna