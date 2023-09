¿Gerard Piqué llega a Televisa? Revelan que ex de Shakira estaría en '¿Quién es la máscara?'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante el último año el nombre de Gerard Piqué ha sido uno de los más mediáticos en el mundo de la farándula debido a que su divorcio de Shakira ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por el tema de una supuesta infidelidad. Ahora ha trascendido que Televisa, en un intento por colgarse de esta fama, habría decidido contratar al exfutbolista para que participe en uno de sus proyectos dominicales más exitosos.

De acuerdo con información compartida en el programa Chisme no Like, el presidente de la Kings League fue contratado por los altos mandos de San Ángel para estar en la quinta temporada de ¿Quién es la máscara?. Aunque esta información aún no es oficial, hay que recordar que en días pasados Gerard fue visto de visita en la CDMX, donde fue repudiado por varios fans que le echaron en cara su separación de la cantante colombiana y su noviazgo con Clara Chía.

Javier Ceriani señaló que ellos se habían enterado de que Piqué ya había grabado su participación en el exitoso proyecto del Canal de Las Estrellas: "Cuanto usted se enteré no lo va poder creer el nombre de una de las máscaras que Televisa tenía como sorpresa total, que ya grabó y que Chisme no like tuvo acceso. Es Piqué", dijo el conductor argentino. Por su parte, Elisa Beristain se burló de que Gerard pasara de ser un exitoso futbolista, ahora estar bailando con una botarga encima.

Comadres, ¿cómo lo ven? de millonario futbolista, ahora a bailar con botarga. De esto sí se merece que Shakira le haga una canción", expresó.

Piqué estaría participando en nueva temporada de '¿Quién es la máscara?'

Cabe resaltar que después, Elisa y Javier explicaron que el exdefensa del Barcelona solo estará de invitado en el programa conducido por Omar Chaparro, tal como ha ocurrido con otras celebridades como Gloria Trevi y Salvador Zerboni: "Esta era la sorpresa que tenía Televisa hasta hoy... Por eso Piqué está en México", dijo Ceriani. Por otro lado, la bailarina Jenny García confirmó que Piqué sí estuvo en las instalaciones de Televisa.

En una reciente entrevista con diversos medios, la colaboradora del programa Hoy mencionó que ella observó al exfutbolista español caminando por la televisora y dijo que probablemente estaría en un proyecto 'secreto', lo cual refuerza su participación en ¿Quién es la máscara?: "Lo vi estaba en Televisa. Quería tomarme una foto con él, pero no me dejaron. Traía un sequito de seguidores, y traía capucha. Andaba con el celular. Creo que viene un proyecto secreto y lo traían tapado".

