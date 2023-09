Mhoni Vidente: Horóscopo de hoy sábado 30 de septiembre y predicciones según tu signo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Arranca el fin de semana! Y para que la suerte esté de tu lado este sábado 30 de septiembre del 2023, Mhoni Vidente te comparte el horóscopo de hoy, con las predicciones para tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes del Universo! Y recuerda que tú eres el dueño de tu destino así que reflexiona muy bien antes de tomar decisiones importantes.

Horóscopo de hoy, sábado 30 de septiembre del 2023, por Mhoni Vidente

Aries

Es posible que este sábado 30 de septiembre tenga una reunión con amigos que no ve hace mucho tiempo; aproveche y aclare situaciones que no lo dejan en paz. Con su intuición tendrá mucha suerte en los juegos de azar y las apuestas deportivas.

Tauro

Aunque es sábado, si le toca laborar, debe saber que es un día excelente para demostrar su valía en la oficina. Apueste más por sus ideas, es el consejo de Mhoni Vidente para esta jornada. Beba más agua y coma más sano este día.

Géminis

En el horóscopo de hoy, los astros le recomiendan abrir su corazón con esa persona que tanto le gusta, querido Géminis. Por otra parte, si tiene pareja, un detalle fortalecerá el amor. En temas de salud, estará mucho más relajado.

Cáncer

Lamentablemente, es posible que este día experimente una decepción por parte de un amigo o ser muy querido; véalo como una señal para cerrar ciclos. Le conviene planear un presupuesto mensual; sea responsable con sus pagos.

Leo

No abuse de la generosidad de los demás, estimado Leo. Si alguien le abre su corazón, sea responsable y dé un buen trato, de lo contrario, retírese. En el trabajo, no conviene que cargue con más responsabilidades; no se haga el superhéroe.

Virgo

Jornada ideal para disfrutar de su buena salud. Aproveche este sábado 30 de septiembre y salga a disfrutar de su día con algún amigo o ser especial; la suerte estará de su lado.

Libra

Si choca mucho con la gente busque la paz, verá que todo se resolverá de forma rápida; esa es la predicción de Mhoni Vidente para este sábado. Es momento de aclarar todas las cuestiones económicas que tiene pendientes.

Escorpio

En el horóscopo de hoy, los astros dicen que aparecerá un inversor para el nuevo proyecto, algo que ha tenido en mente durante mucho tiempo. Desaparecerán sus miedos e inseguridades.

Sagitario

En el amor, no atraviesa su mejor momento; si está soltero no encontrará pareja en días próximos. Si tienes novio o esposo, posiblemente llegue un problema severo que los lleve a su fin.

Capricornio

Su pareja le apoyará en ese nuevo reto profesional que lo ha hecho tener momentos de tensión; acepte toda muestra de afecto. Recibirá un poco de dinero extra este fin de mes. Sea paciente en temas de salud.

Acuario

En el horóscopo de hoy, sábado 30 de septiembre, Mhoni Vidente le dice que debe tener cuidado con la gente a la que le comparte cosas muy íntimas. Deje de creerse que es tan fuerte y descanse más; aproveche este fin de semana para eso.

Piscis

No se enfade con aquellos que no lo apoyen en sus sueños; recuerde que toda la gente es distinta. Ponga orden en su confusa economía y verá cómo todo empieza a mejorar.

