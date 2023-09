Paola Suárez de 'Las Perdidas' preocupa al revelar que pasa por difícil momento de salud

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Paola Suárez encendió las alertas entre sus millones de seguidores al hablar acerca de su estado de salud, pues tuvo que someterse a varios estudios para ver el problema que le estaba aquejando desde hace algunos días y que incluso tuvo que pisar el hospital por lo mal que se encontraba.

Fue a través de una de sus recientes transmisiones en vivo, donde la integrante del clan de 'Las Perdidas' se sinceró al platicar que llevaba tiempo sintiendo muchos mareos, los cuales fueron empeorando y cuando ya no pudo más fue cuando comenzó a tener fuertes hemorragias en la nariz, por lo que decidió trasladarse de urgencia para recibir atención médica y conocer su diagnóstico.

"Comencé con muchos mareos y sangrados, también fuertes dolores de cabeza; busqué en internet los síntomas de la presión alta y los tenía todos, así que me fui al hospital, me llevaron a urgencias donde me hicieron estudios de todo, hasta de resonancias. Me empezaron a meter suero, el chiste es que me puse muy mal, me chequé la presión y la traía súper alta, me dejaron toda la noche, me internaron estuve toda la noche", platicó.

Y es que según cuenta la llamada 'Patas', en los últimos años ha descuidado su cuerpo y aumentó 20 kilos de peso, situación que ya le está repercutiendo en su salud, pero ya piensa comenzar en trabajar no sólo para verse mejor, sino para sentirse bien: "Me siento muy mal, el doctor me regañó, me dijo que tengo sobrepeso; me he descuidado bastante, me lo han dicho, pero ya voy a empezar con el cardio, voy a estar como en 2 meses de tratamiento, me dieron todo un mes de todo el medicamento de la presión".

A sus 30 años de edad, la famosa influencer no pudo evitar quebrarse en llanto, pues nunca había terminado en la cama de un nosocomio y fue tal el susto que se llevó que ahora se encuentra muy enfocada en seguir rigurosamente su tratamiento para controlar sus niveles de presión, así como implementar hábitos más saludables en su vida ya que requiere volver a su peso ideal.

Tal como era de esperarse, sus fanáticos se solidarizaron con ella y le enviaron cientos de mensajes de cariño para que se recupere pronto, aunque ella reconoce que algo así de fuerte le tenía que pasar para que viera que necesita ponerse un alto, dado que por sus intensas cargas de trabajo no le había dado la suficiente importancia a su salud.

