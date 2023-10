"Pinc... mentirosa": Natalia Téllez se harta y le dice sus verdades a Consuelo Duval

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante la más reciente transmisión del programa Netas Divinas, dos de las conductoras del proyecto tuvieron un enfrentamiento en vivo e incluso fue necesaria la intervención de sus otras compañeras para poder calmar los ánimos. Se trató de Natalia Téllez y Consuelo Duval, quienes dejaron claro que incluso hasta las más buenas amigas tienen diferencias y conflictos en varias ocasiones de la vida.

En esta ocasión la pelea entre Natalia y la protagonista de La Familia P.Luche comenzó porque al parecer la experimentada actriz se contradijo y primero mencionó que le gustaba más su pasado, pero luego señaló que le encantaba más su forma de ser ahora: "Es muchísimo mejor el presente", dijo 'La Duval', por lo que la conductora 'pecosita' de inmediato le interrumpió y le dijo que estaba mintiendo: "Pinch... mentirosa, siempre haces lo mismo".

Luego la excompañera de Eugenio Derbez se señaló y dijo que no estaba de acuerdo con que Natalia la hiciera ver como una "maldita hipócrita" ante todo los televidentes del Canal Unicable y Daniela Magún señaló que sí lo estaba consiguiendo: "Así lo hace Consuelo, sí lo hace Natalia". Seguidamente, la exconductora del programa Hoy siguió insistiendo en que Consuelo estaba mintiendo a la audiencia:

Acabas de decir que el pasado era mejor y ahorita... (ya no), siempre cambia de bando".

Después, la conductora del reality El Retador dio su postura ante este debate: "El pasado era mejor en cuanto a la tecnología, yo siempre que haber crecido con un chismógrafo escrito a mano era bien padrísimo, pero ahora que todo mundo sabe a qué hora...". Asimismo, dijo que en la actualidad era una mujer sabía y Téllez le preguntó sobre "¿cuál?" sabiduría: "¿Es en serio que estás hablando de tu sabiduría?", añadió Paola Rojas.

Segundos después, Natalia sacó las garras y se le fue encima a Consuelo diciendo: "El tema de hoy no es hipocresía en la televisión mexicana y pinc... mentirosa. Yo la conozco. Haber di tu mentira". Fue en ese momento cuando Daniela Magún le dijo a Téllez que ya era hora de que dejara de interrumpir a su compañera: "Ya deja de ch... a Consuelo, no la has dejado decir nada", y ella refutó: "Porque el programa se llama Netas y la señora está mintiendo".

Por supuesto, todo se trató de una broma y al final de cuentas, Téllez y Consuelo se acabaron dando un abrazo, además de que la mayor llamó "mujer madura" a su compañera por su postura ante este debate.

