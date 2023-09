VIDEO: Fanático acosa a Wendy Guevara en la calle y las redes se indignan; quería un beso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras su paso por La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara se encuentra disfrutando la popularidad que alcanzó, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas ya que ahora no puede salir sin que la detengan en las calles para pedirle la foto del recuerdo, pero eso no es algo que le molesta el problema es que no todos se acercan con las mejores intenciones.

Las redes sociales se indignaron al ver una de sus recientes transmisiones en vivo, donde iba caminando con sus amigas del clan de 'Las Perdidas', pero de la nada la intercepta un hombre que la toma del cuello y la saluda, pero eso no es todo debido a que le pidió que le diera un beso, petición a la que amable pretendía cumplir la famosa.

Sin embargo, el sujeto le indicó que no lo quería en la mejilla, sino en la boca, lo cual dejó en shock a la estrella de Internet que hasta llegó a pensar que se trataba de una broma, pero no la soltaba del cuello e incluso acercó su rostro con la intensión de besarla y la siguió por varias cuadras insistiendo, mientras Wendy mostraba un rostro de incomodidad.

Fanático acosa a Wendy Guevara | Captura YouTube

Otras personas también se acercaron para saludarla y retratarse, pero el señor no la dejaba e incluso le cuestionó si no quería besarlo porque Nicola Porcella la regaña, a lo que le respondió que no: "¡Ay amigo que atrevido! Me da pena, ¿cómo te voy a dar un beso?", dijo la famosa con una risa nerviosa.

Ante la insistencia y que incluso el hombre se estaba ofreciendo a llevarla a su hotel, Wendy Guevara le dio un beso en la mejilla y fue así como la dejó tranquila, pero esta situación molestó a los seguidores de Wendy Guevara, quienes reprobaron la acción y destacaron que no está bien que abusen de la amabilidad con la que trata a su público.

"Estaba viendo el en vivo y me pareció repugnante el tipo", "Lo bueno es que quedó grabado y que no iba sola", "Se ve súper incomoda", "Ella le había dicho que no y seguía insistiendo", "Que tipo más asqueroso y confianzudo", "Le hubiera dado un buen m…drazo por asqueroso", fueron algunos de los comentarios que dejaron.

Después de lo ocurrido Wendy Guevara se metió a una tienda de artículos de belleza y lo único que dijo es que si le dio miedo la actitud con la que la abordó el señor, pero más adelante la volvió a alcanzar para tomarse una foto, por lo que sus fans le piden que tenga más cuidado y le sugieren que contrate personal de seguridad ya que no puede caminar de manera libre.

Fuente: Tribuna