Adiós 'Hoy': Ejecutivos de Televisa suspenderían a Galilea Montijo por vínculo con santería

Ciudad de México.- La famosa conductora Galilea Montijo de nueva cuenta está dando de qué hablar pues salió a la luz que recibió una fuerte sanción por parte de los ejecutivos de Televisa debido al escándalo que está enfrentando por su presunto vínculo con la santería. La originaria de Guadalajara, Jalisco, supuestamente está suspendida del programa Hoy luego de que la captaran saliendo de un presunto ritual donde se sacrificaron animales.

En días pasados el programa Chisme no Like compartió una nota donde mostraban que presuntamente 'La Gali' había visitado un barrio peligroso para acudir a alimentar a su santo de yoruba, el cual le ayudaría a tener una carrera llena de éxitos: "Sacrificio de los animales y un barrio de los más peligrosos. Galilea Montijo en acción con su brujería", señalaron. Supuestamente la conductora se reunió con el hijo de Leonel Gámez, un reconocido santero que fue asesinado..

Tras revelarse esta delicada situación, durante la mañana de este lunes 4 de septiembre Montijo no se presentó a trabajar en el matutino donde comparte con Andrea Legarreta, Tania Rincón y 'El Negro' Araiza, desatando un sinfín de especulaciones. Pero fueron Javier Ceriani y Elisa Beristain quienes aseguraron que la conductora no estaba en Hoy porque la habían castigado sus jefes en la empresa de San Ángel:

Los ejecutivos no solamente están preocupados de que ellos mismos hayan sido embrujados con los hechizos que la mantienen de éxito tras éxito, la información es que Televisa castigó a Galilea Montijo pidiéndole que no se presente a trabajar", dijo la presentadora.

Galilea supuestamente acude a "sus consultas para realizar sus ya tradicionales y constantes limpias de prevención" y para pedir continuar estar en la cima de la televisión mexicana. Según Ceriani, la conductora pagó 18 mil pesos por su último trabajo en la religión afro-cubana: "Que el mundo se entere que la señora del matutino familiar matando a animalitos, una empresa que vende lácteos, cosas de niños, cómo lo vas a asociar con eso (con la santería)", sostuvo Javier.

Es mala imagen", agregó Elisa.

Mira a partir del minuto 59:00

Cabe resaltar que la información presentada por Chisme no Like no ha sido confirmada por Gali o por alguna persona cercana a ella, por lo cual continúa en calidad de especulación. Sin embargo, es probable que se trate de información falsa pues la propia tapatía de 50 años compartió hace un par de horas una fotografía en sus historias de Instagram dentro de un avión, al parecer acompañada por su hijo Mateo, quien nació fruto de su pasado matrimonio con Fernando Reina Iglesias.

Crédito: Instagram @galileamontijo

Fuente: Tribuna