Cinthia Aparicio comparte detalles de su boda religiosa con Alexis Ayala

Ciudad de México.- Cinthia Aparicio sigue derrochando miel junto a Alexis Ayala, con quien recientemente se fue de viaje a Brasil como un adelanto de su luna de miel, pues a dos meses de haber firmado el acta de matrimonio, ahora se prepara para llegar al altar con una boda religiosa de ensueño y una gran celebración a la que estarán invitados grandes personalidades.

Fue el pasado mes de junio cuando la pareja de actores sorprendieron a sus familiares y amigos, a quienes invitaron a su supuesta fiesta de compromiso, aunque en realidad ya tenían todo preparado para casarse ante el juez y dieron el sí, acepto en un íntimo evento en el que estuvieron presentes personalidades como Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas.

Sin embargo, desde antes habían anunciado que querían unirse de todas las formas posibles, así que también tendrán una ceremonia religiosa que tendrá lugar antes de que termine el 2023, además de una fiesta más grande con una exclusiva lista de invitados, por lo que ya se encuentran afinando los últimos detalles.

De acuerdo a las declaraciones de la también bailarina, el evento ya no será en la playa como lo habían pensado en un inicio, ahora se realizará en la Ciudad de México con la intención de que más personas asistan y asegura que ya tiene listo desde el banquete, hasta el vestido que portara en tan importante día, aunque no quiso ahondar en detalles para no arruinarle la sorpresa a su esposo.

Respecto a si tienen planes de tener hijos, Cinthia se mostró positiva pero dejó en claro que no es su prioridad: "Si lo hemos platicado, ahorita no porque me quiero enfocar en mi carrera y en crecer los dos como pareja, seguir conociéndonos y viajando", contó.

De este modo ambos han cerrado la boca de sus detractores que no les auguraban futuro, basándose únicamente en la diferencia de edad que tienen, pero en cada uno de sus actos han demostrado que lo que tienen es auténtico y va más allá de un número, por lo que pronto sorprenderán con su nueva boda.

Además, confesaron que han comenzado a trabajar juntos de manera profesional ya que Cinthia Aparicio decidió debutar como productora y estarán trabajando juntos en una telenovela, así como en una especie de reality en la que abordarán el tema de los 'sugar', así que seguramente estarán dando mucho de qué hablar con su romance y sus proyectos.

