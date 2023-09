¿Crisis matrimonial? Joe Jonas y Sophie Turner responden a rumores de divorcio tras 4 años

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Recientemente el famoso y muy querido cantante del pop, Joe Jonas, junto a la querida y muy talentosa actriz, Sophie Turner, acaban de romper el silencio de una manera contundente para responder a los rumores que han estado corriendo con respecto a su supuesto divorcio, después de haber estado cuatro años casados, ¿acaso sí están enfrentan una crisis matrimonial?

Como se sabe, la estrella de Game Of Thrones y el famoso cantante de 34 años de edad se casaron en el año del 2019, poco después de que se presentaran en los Billboard Music Awards, causando un gran revuelo, y tan solo un año después le dieron la bienvenida a su primera hija, Willa, a la que le dieron a su primer hermanita hace pocos meses atrás, de la cual aún no se sabe mucho pues como todo, lo han mantenido en secreto.

Pero todo parece indicar que el amor se acabó entre ellos, pues después de cuatro años de matrimonio y dos hermosas hijas, en TMZ aseguraron que una fuente cercana a uno de los vocalistas de Los Jonas Brothers y Turner, afirmaron que están "enfrentando problemas graves" en su matrimonio, por lo que actualmente habrían solicitado su divorcio de manera formal, y ambos ya tendrían su propio abogado de separación.

Joe con su argolla. Internet

Pero ahora, la mañana de este lunes 4 de septiembre la mencionada información fue desmentida por miles de los seguidores de la pareja, debido a que recientemente se empezó a compartir fotos y videos del concierto de los Jonas Brothers en Austin, donde llamó la atención que en todo momento el famoso cantante estuvo usando la argolla de matrimonio con su la famosa actriz de X-Men: Dark Phoenix.

Pero eso no fue todo, pues el cantante de Cake By The Ocean no solamente estaba usando su anillo, sino que también se captó a su esposa disfrutando de este concierto a un costado del escenario, donde en todo momento se le vio con una amplia sonrisa y sin perder pie ni detalle de lo que hacía su amado, al cual no acompañaba en sus conciertos desde el pasado 12 de agosto, que fue cuando inicio su gira.

Cabe mencionar que de igual forma se duda que la pareja se encuentren distanciados, debido a que la agrupación ha mantenido el tema Hesitate, que fue escrito por Joe para Sophie, dentro del set list de sus presentaciones, algo que ha sido un claro guiño a su matrimonio y que deja en claro a todos que su separación no es más que un mero rumor.

Joe y Sophie. Internet

