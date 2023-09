Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas estremecen con esta FOTO tras rumores de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En el mundo de la farándula existen parejas que tambalean ni bien con confirman su romance, pero también están aquellas tan solidas como un muro, este era el caso de los actores, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, quienes fortalecieron su relación después del año 2008, cuando ambos protagonizaron la telenovela Fuego en la Sangre, en la que ambos fungían como pareja.

Con el pasar de los meses los dos histriones de Televisa se fueron volviendo mucho más unidos, por lo que no resultó una gran sorpresa cuando ambos confirmaron su relación, la cual se convirtió en una de las más fuertes y queridas del espectáculo, junto a otras como la de Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Aunque en el caso de Álvarez y Salinas sí terminaron contrayendo nupcias y hasta dos hijos tuvieron: Máxima y León.

Es por todo lo mencionado anteriormente que los fans de la pareja se estremecieron cuando el medio TV Notas compartió algunas fotografías de Jorge besándose con su nutrióloga, lo que propició que toda la prensa volteara a ver a Elizabeth Álvarez para saber si tenía alguna declaración que dar, pero únicamente se obtuvo un inquietante silencio por parte de la actriz de La Herencia y Corazón indomable.

Jorge Salinas y su nutrióloga besándose

Crédito: TV Notas

Es posible que una gran cantidad de personas esperara que la pareja se separara definitivamente, incluso meses atrás el medio Chisme no like filtró imágenes en las que Elizabeth y Jorge estaban comiendo en una famosa plaza del sur de la CDMX, pero todo parecía indicar que Álvarez no estaba muy a gusto con la compañía del actor de Mi corazón es tuyo, al grado en el que evitaba mirarlo y terminó por marcharse del sitio sin él.

Es bajo este contexto que las fotografías que Elizabeth compartió durante la mañana de este lunes, 4 de septiembre, sorprendieron en gran medida a sus miles de seguidores en Instagram, ¿la razón? Resulta ser que la histrionista cumplió años el pasado 30 de septiembre, por lo que habría celebrado su aniversario de vida recién el pasado fin de semana, momento en el que se le vio sumamente feliz en compañía de su familia.

Parece ser que Elizabeth decidió organizar su fiesta con la temática de Barbie, aprovechando el reciente estreno de la película protagonizada por Margot Robin. En las imágenes se le puede ver radiante junto a Jorge Salinas, quien está disfrazado de Ken, asimismo, sus hijos los acompañaron en este bello momento familiar. Álvarez subtituló sus fotografías con la siguiente leyenda: "Mi familia. Como nos divertimos Jorge Salinas, Máxima Salinas Álvarez y León Salinas Álvarez. Somos un súper equipo. Los amo."

Créditos: Instagram @cuquitaoficial

Fuentes: Tribuna