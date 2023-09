Gustavo Adolfo Infante da detalles de la deuda que tiene Sandra Cuevas con él

Ciudad de México.- Luego de que hace un mes el periodista, Gustavo Adolfo Infante reveló que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas tenía una deuda él, este lunes decidió dar más información y exponer los servicios por los que lo llamó, sin embargo, jamás cubrió dicho monto acordado, motivo por el cual tuvo alguna pérdidas al tener que invertir en camarógrafo y editor.

Y es que el periodista de la exclusivas argumentó que la polémica política lo llamó para trabajar en conjunto por su imagen, pues le solicitó que le hiciera una serie de entrevistas, además de hacerle reportajes a algunas partes de la Ciudad de México, con el fin de resaltar su trabajo durante estos últimos dos años, sin embargo, solo le hizo un pago que fue por la entrevistas, pero a partir de ahí nada hizo por él.

Fue mediante su canal de YouTube, donde el presentador relató que le hablaron de parte de alcaldía Cuauhtémoc porque Sandra Cuevas quería conocerlo y lo invitó a cenar, donde le planteó su proyecto, el cual le pareció interesante, sin embargo, al paso del tiempo comenzaron los problemas a tal grado de que no cubrió algunos gastos, es por ello que tomó la decisión de bajar aquellos reportajes que hizo.

Gustavo aseguró que luego de que la entrevistó, le dio un sobre amarillo con 150 mil pesos, pero después lo invitó a que condujera un evento cuando fueron las GranDiosas, sin embargo, ahí fue cuando comenzaron los problemas, pues al tener que retirarse por una emergencia familiar, no recibió ningún pago y ahí fue donde comenzaron los conflictos, mismos que ya no se arreglaron entre ellos dos, pues ya no volvieron a tener contacto alguno.

Yo conduje el evento pero Gustavo mi hijo chocó ese día y ya no me quedé a que me pagara y pasaba el tiempo, y no me pagaba, le llamaba y no me contestaba, no me pagaba y después me dicen 'tuviste a Alejandra del Moral en tu programa y Sandra quiere que la recibas así'", contó.