Ciudad de México.- "¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal hoy lunes 4 de septiembre del 2023?", Mhoni Vidente, quien es la astróloga y tarotista más famosa de México y América Latina responde a tu pregunta en el horóscopo de hoy. Aquí se te comparten las predicciones del día en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota! Pero no olvides que tú eres el único dueño de tu destino.

Horóscopo de hoy, lunes 4 de septiembre, por Mhoni Vidente: Predicciones para tu signo zodiacal

Aries

Para este primer día de semana, las cartas del Tarot de Mhoni Vidente te recomiendan tomarte las cosas con calma, pues vienes de una jornada de muchos cambios. Es posible que comiences a enamorarte de alguien cercano, todo con calma.

Tauro

En el horóscopo de hoy, lunes 4 de septiembre del 2023, los astros te recomiendan comenzar con una serie de revisiones en el doctor, ya que llevas varios días con problemas serios. En temas de dinero, alguien te invitará a salir y disfrutar.

Géminis

Centre todas sus atenciones en su pareja y su familia; esas son las recomendaciones de Mhoni Vidente para este lunes 4 de septiembre. Buen momento para comenzar un plan de ahorro, en especial si quiere irse de vacaciones.

Cáncer

Cualquier estudio complementario es bueno para su desarrollo profesional; no tenga miedo de dar un nuevo paso. Está en forma, lleno de vitalidad y se ve mejor que nunca; aproveche y salga.

Leo

No tengas miedo de gastar ni de caer en crisis, recuerda que a ti el dinero siempre te favorece, es algo que está en tu naturaleza. Por otra parte, una cosa es no tener dinero y otra gastar sin analizar. Ten mucho cuidado con lo que comes, podrías enfermar.

Virgo

Puede que tengas problemas con la gente que te rodea en el trabajo, ya que no has tenido la mejor de las actitudes. En temas de salud, gozas de una buena racha, pero te hace falta ser prevenido y consumir más vitaminas. Todo irá muy bien.

Libra

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente advierten que este día vivirá una situación tensa con la familia por problemas de comunicación, tenga paciencia. Si se precipita en temas de gastos, tendrá problemas.

Escorpio

Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos con empresas que tanto le gustan. Contagiará su optimismo a todos los que le rodean en el trabajo o en su hogar, pero recuerde todo es con medida.

Sagitario

Es muy importante que antes de ir al médico por un dolor de panza, analices qué fue lo que consumiste. Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que tendrán problemas de amor, pero que está muy bien que explores.

Capricornio

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que este lunes 4 de septiembre tendrá una conversación muy especial con alguien del pasado, no obstante, le ayudará a tener mucho éxito en un problema del presente.

Acuario

Oferta laboral para participar en un proyecto nuevo, el cual le dejará muchas satisfacciones, querido Capricornio. Trastornos de tipo reumático. Recuerde que usted es dueño de su vida; tome mejores decisiones.

Piscis

Las cartas del Tarot de Mhoni Vidente dicen que en el plano social, este lunes 4 de septiembre va a conocer gente nueva. Ponga orden en sus cuentas de banco, y verá que todo saldrá excelente.

