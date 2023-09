Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Este lunes, 4 de septiembre, Internet encendió las alarmas después de que trascendió la noticia de que Kourtney Kardashian fue hospitalizada, pero parece que este no es el único gran evento que ha ocurrido en el seno de la familia Kardashian, puesto la hermana mayor, Kim, también logró estremecer a sus millones de fans en Instagram, después de publicar una inquietante fotografía.

Como es bien sabido por los amantes de la socialité, Kim Kardashian goza de presumir su privilegiada vida a través de las redes sociales, donde usualmente comparte postales de los exóticos lugares a los que viaja o se deja ver luciendo increíbles prendas de vestir de diseñador (específicamente de Balenciaga) entre muchas otras cosas, sin embargo, lo que más disfrutaría hacer la magnate es presumir su tonificado cuerpo.

Este mismo gusto la ha llevado a cometer tremendos errores, como es el hecho de llegar a intervenir en la edición de algunas fotografías, por lo que varios usuarios de TikTok y hasta YouTube han llegado a desmentir las imágenes mostrando que Kim se alargó el cuello, realizó sus pómulos o hizo aún más reducida su cintura, de lo que debería ser en realidad. Dicho tema la ha llevado a convertirse en tendencia en más de una ocasión.

Sin embargo, nada se compara a lo ocurrido hace un par de días, cuando Kim compartió una fotografía en la que estaba luciendo unos jeans personalizados por sus ojos. Dichos pantalones estaban desgarrados y tenían varios garabatos, los cuales habrían sido hechos por sus hijos. La prenda, pese a dar una apariencia de reducida, lucía ajustada en el cuerpo de la integrante de Keeping Up With The Kardashians.

Créditos: Instagram @kimkardashian

Esto provocó que la gente de Internet expresara sus inquietudes y se mostraran preocupados por la salud de la hermana mayor de las Kardashian, argumentando que lucía más delgada que nunca y que si continuaba por dicho camino podría terminar con algún problema de salud grave; otros más señalaron con ironía que si continuaba sin comer podría llegar a desaparecer, puesto su cintura no era normal para ningún tipo de mujer.

Lo entendemos, Kim, estás súper delgada otra vez", "¿Cómo pues tener una cintura cada vez más pequeña en cada publicación? ¡Vas a desaparecer pronto! ¿Cómo te las arreglas para no comer nunca? Aunque es una pregunta seria porque sé que mucha gente se lo está preguntando. Esa es la cintura de una preadolescente", "Pareces hambrienta", "Kim estás demasiado delgada. Lo que estás haciendo es muy peligroso".

Si bien, Kim no respondió directamente al cuestionamiento de la gente, sí lo hizo mediante una fotografía de ella junto con su instructora de gimnasio, en donde no solo aparentaba tener una cintura saludable, sino que toda su figura lucía bastante tonificada y hasta sus glúteos lucían un poco más grandes de lo habitual, por lo que, lo ocurrido con la imagen anterior era simplemente cuestión de ángulo.

Kim Kardashian en el gimnasio

Créditos: Instagram @kimkardashian

