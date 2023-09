La exnovia de Octavio Ocaña, Nerea Gómez arremete contra los que la acusan de "mala madre"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras la inesperada muerte de Octavio Ocaña en 2021, el nombre de Nerea Gómez se hizo popular en los medios de comunicación, debido a que fue la última pareja sentimental del actor y se encontraban comprometidos, así que la buscaron para algunas entrevistas dado que estuvo dando seguimiento al caso junto a la familia del famoso, lo cual dio pie a que la gente opinara acerca de su relación.

Desde que su imagen se hizo pública, la joven de 27 años ha estado sometida a los señalamientos, así que de interesada y colgada de la fama no la bajaban, pues muchos pusieron en tela de juicio sus intenciones con el intérprete de 'Benito Rivers' de la serie Vecinos; sin embargo, tras su muerte siguió apoyando a su familia y acudía a cada movilización, al igual que visitaba la capilla que hicieron en el lugar donde Octavio perdió la vida.

Sin embargo, hace unos días volvió a llamar la atención debido a que anunció en sus redes sociales que decidió volver a darse una nueva oportunidad en el amor, así que presumió a su nuevo galán de nombre Diego Alejandre, con quien no ha dejado de posar en fotografías demostrando que se encuentra feliz en esta nueva etapa en su vida, aunque esto le ha costado una intensa lluvia de críticas.

Instagram @nerea.gogo

Entre los comentarios que más le han dejado es que se olvidó muy pronto del amor del actor y destacan que como ya no hay forma de que obtenga algo de parte de la familia de Ocaña, ahora busca un nuevo patrocinador, algo que sin duda la tiene ofendida, pero más aún que se metan con su rol de maternidad ya que últimamente no comparte nada con su hijo, pues todo se enfoca en su nueva relación, así que de mala madre no la han bajado.

Por esta razón, Nerea Gómez decidió romper el silencio con un contundente mensaje para sus detractores, así que desde sus historias de Instagram mostró al pequeño jugando en una alberca y dijo: "A todos los que andan bien pendientes de dónde está mi hijo y me dicen mala madre… Les recuerdo que también tiene papá hdspm, también pasa tiempo con él, bola de metiches".

Instagram @nerea.gogo

De este modo, la exprometida de Octavio Ocaña demostró que se encuentra cansada de los constantes ataques y respecto a su romance indicó que no entiende la hipocresía de la gente, pues recuerda que cuando murió el actor le pedían continuar con su vida y ahora que lo está haciendo la juzgan, por lo que ha decidido ignorar todo lo malo que puedan decir para enfocarse en su felicidad.

Fuente: Tribuna