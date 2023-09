Comparta este artículo

Ciudad de México.- Corría el año 1952 cuando se utilizó la primera corona de Miss Universo, desde entonces, miles de mujeres han participado en dicho certamen, el cual no ha parado de ser criticado por promover ciertos estándares de belleza, asimismo, cientos de féminas en el mundo desean ganar el concurso para obtener el impuso de levantar sus respectivas carreras o realizar ayuda humanitaria en sus respectivas localidades.

Con el pasar de los años, este concurso ha ido modificando sus reglas y estándares hasta convertirse en lo que es hoy día, tan solo en los Países Bajos ya coronaron a su primera reina trans, Miss Netherlands, pero todo parece indicar que México se encuentra lejos de hacer esto, hecho que dejó muy en claro la actual directora de Mexicana Universal, Lupita Jones, misma que recientemente brindó una conferencia de prensa.

Según declaraciones de la exreina de belleza, las mujeres trans no cumplen con todas las especificaciones que pide el concurso internacional, ya que, esto depende de las legislaciones de cada país y, por el momento, México no ha podido cumplir con todos los requisitos que pide el concurso que alguna vez perteneció al polémico presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que no sería posible incluir a este sector de la sociedad.

"Mira, Miss Universo ya tiene varios años que hizo esa modificación, los contratos de licencia que tenemos cada uno de los directores especifica ciertos requisitos que tienen que ver con la legislación de cada país y bueno en este momento no cumplimos con todo lo que marca el contrato de Miss Universo en ese aspecto, pero, pues bueno, pues nada la vida sigue."

Posteriormente, Lupita Jones fue cuestionada si ella estaría de acuerdo con incluir a mujeres transgénero en la competencia de Mexicana Universal, pero ella dejó en claro que no le agrada la idea destacó que este tipo de competencias son exclusivas para féminas biológicas, aunque dejó en claro que no tiene ningún problema en contra de este sector de la comunidad LGBTQQIAAP2S.

"La verdad es que yo he manejado mi postura muy clara, no tengo nada en contra de las mujeres transgénero, pero creo que los espacios de las mujeres deben mantener para las mujeres y hay espacios para todos."

La actual ganadora del mencionado certamen de belleza es la Melissa Flores, quien es originaria del estado de Michoacán, por lo que se espera que ella sea quien se convierta en la próxima Miss Universo. La actual Miss Universo es la estadounidense, R'Bonney Gabriel, originaria de San Antonio, Texas, se dedica al modelaje y actualmente es diseñadora de modas; fue coronada el pasado 14 de enero.

A lo largo de la historia del certamen, México ha tenido a tres Miss Universo, ganando así los concursos de 1991, 2010 y 2020, con Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, respectivamente, siendo que Andrea fue la Miss Universo cuyo reinado ha durado menos por la pandemia por Covid-19. En caso de que Melissa Flores gané la competencia se convertiría en la cuarta ganadora de este polémico concurso.

Fuentes: Tribuna