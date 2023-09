Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor y muy reconocido deportista originario de Perú, Nicola Porcella, recientemente se presentó en una entrevista con el famoso presentador y comediante, Yordi Rosado, este dio una muy inesperada noticia con respecto a su participación dentro de La Casa de los Famosos México y la manera en la que negocio su tiempo dentro del tan famosos programa que casi gana.

Como se sabe, el pasado domingo 4 de junio, Porcella se presentó en dicho programa y se convirtió en uno de los integrantes del team 'Infierno' dentro del reality show antes proveniente de Telemundo, y al ser uno de los menos conocidos en ese momento, se dijo que era de los eslabones más débiles y supuestamente de los primeros en salir, sin embargo, fue todo lo contrario, logrando llegar a la gran final y quedar en segundo lugar contra todo pronóstico.

Y ahora, el famoso exparticipante de Guerreros 2020 es de los más queridos y con mayores opciones laborales del famoso reality show, por lo que recientemente se presentó en el programa de entrevistas de Rosado, en donde reveló detalles sobre el mencionado programa, en el que destacó el tema del dinero, y aunque no mencionó cuanto le pagaron, este reveló que a cada uno les pagaron por semana y él sería de los peor pagados, pues no sabía negociar.

Ante este hecho, impactó al mencionar que: "No sabía negociar en ese momento y yo venía por una semana, te pagan por semana. Yo cuando recién entro yo no contaba con esa semana, pero siempre lo dije que no puedo ser malagradecido, me sirvió mucho el hecho de que ella (Wendy Guevara) ganara, por ella porque un día ella habló de suerte y yo dije que para mí no existe la suerte, tienes que trabajar para lograr algo, es estar en el momento".

De igual forme, dejó en claro que él sí tenía las intenciones de ganar, siendo muy firme que: "Yo sí quería ganar era por una cuestión de dinero, pero también entendí que en el segundo lugar iba a tener muchas oportunidades de trabajo, recuperar lo que no gané y que no había problema", declarando que ahora ve que el simple hecho de haber estado adentro y dejarse ver, mostrar su talento, todo le ha servido.

Finalmente, sobre el triunfo de la reconocida influencer de las redes sociales le llenó de felicidad y considera que lo merecía más que nadie, además de que: "Marcaba un precedente que Wendy Guevara ganara este reality para mí, para mí que Wendy haya ganado esto significaba que mucha gente que no estaba siendo escuchada iba a ser escucha y se lo dije: 'tienes una responsabilidad, eres la líder, la voz de un movimiento'. Siempre lo tuve claro, si era ganar era por una cuestión de dinero porque yo lo necesitaba".

Fuente: Tribuna del Yaqui