Priscilla rompe el silencio y revela si tuvo intimidad con Elvis Presley a los 14 años

Venecia, Italia.- Desde finales del 2022, el nombre de Elvis Presley ha vuelto a los titulares de la prensa, esto a pesar de que el icono de la música perdió la vida hace más de cuatro décadas, ¿la razón? El lanzamiento de su película biográfica, Elvis, la cual fue protagonizada por la exestrella de Nickelodeon, Austin Butler. Meses después, el cantante de Heartbreak Hotel y Burning love regresó a la prensa tras el lamentable fallecimiento de su hija, Lisa Marie.

Luego de ello comenzó una terrible lucha legal entre la nieta de Elvis y la exesposa de éste, Priscilla Presley, quien buscó apelar para quedarse con parte de la herencia de Lisa. Cuando parecía que los ánimos se habían tranquilizado, la actriz de Dallas volvió a dar de qué hablar tras confesar si realmente llegó a tener intimidad con el 'rey del rock', cuando ésta tenía apenas 14 años de edad, cosa por la que el el legendario intérprete se ha mantenido en la polémica desde hace décadas.

Y es que, como algunos sabrán, Priscilla tenía apenas 14 años cuando conoció a Elvis, por lo que se creía que desde entonces, ambos habían sostenido intimidad y no fue sino hasta en una conferencia de prensa del Festival de Cine de Venecia, celebrado recientemente, cuando la histrionista decidió hablar con la verdad y contó todo acerca de la naturaleza de su relación con quien denominó como el "amor" de su "vida."

"Nunca tuvimos relaciones sexuales cuando comenzamos a vernos. (Le agradaba) porque yo era más una oyente. Elvis me abría su corazón en todos los sentidos... y yo era la persona que realmente se sentaba allí para escucharlo y consolarlo. Esa fue realmente nuestra conexión."

La actriz declaró estas palabras en el mencionado Festival, al cual acudió para promocionar su película biográfica Priscilla, de Sofía Coppola. La histrionista también reveló que, en los primeros años en los que conoció a Elvis, éste se comportaba de una manera sumamente "amable, suave y amorosa"; también destacó que el cantante siempre procuró respetarla: "La gente piensa: 'Oh hubo sexo'. Nada de nada, nunca tuve relaciones sexuales con él".

Según declaraciones de Priscilla, pese a que se separaron 6 años después de que se casaron, la realidad es que ella siempre estuvo acompañándolo, ya que, él se era el "amor" de su "vida", aunque si destacó el hecho de que le costaba trabajo seguir el ritmo de vida del intérprete, por lo que tomó la decisión de divorciarse de él, aunque esto no significó que se alejara rotundamente: "Seguimos siendo muy unidos y, por supuesto, teníamos a nuestra hija y me aseguré de que él la viera todo el tiempo."

Priscilla mencionó que se encontraba muy feliz con la interpretación que Caileee Spaeny y Jaco Elordi harían sobre ella y Elvis, aunque esta nueva película no parece ser del agrado de los nietos del 'rey del rock', puesto consideran que se trata de una "apropiación de dinero". Cabe señalar que el nuevo libro estará basado en un libro de memorias titulado: Priscilla y yo (Priscilla and me, en su versión en inglés).

Fuentes: Tribuna