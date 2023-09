Ciudad de México.- Los Tigres del Norte son una agrupación que ha sabido ganarse el cariño de la gente durante todos los años que han estado vigentes, tal es el grado que, actualmente, sus canciones siguen siendo de las más pedidas en las estaciones de radio dedicadas a la música de banda y tierra caliente, pero la realidad es que hace casi tres décadas la banda era un poco diferente a lo que es hoy en día.

Como algunos recordarán, cuando la agrupación comenzó a crear música, había un hermano: Raúl Hernández, quien estaba encargado de tocar el bajo sexto y también daba la voz. El famoso estuvo junto a la agrupación desde sus inicios en el año 1968, pero entre los años 1995 a 1996, el cantante abandonó la banda de manera abrupta, algo que sin duda alguna causó revuelo entre los fans.

Inicialmente, se llegó a decir que Raúl dejó a Los Tigres por presiones del narcotráfico, hecho que fue negado por el propio cantante en días recientes, cuando fue como invitado al podcast Radio Show, donde declaró que si bien, en un inicio cantaban narcocorridos, estos eran mucho más tranquilos y "bonitos", porque contaban historias de personas reales, destacando el hecho de que ésta no habría sido la causa de su baja en la banda.

Según declaraciones de Raúl, la verdadera razón por la que se fue era por cuestiones creativas, ya que, él quería lanzar un disco especial en donde cantaran mezcla entre la música sinaloense con mariachi, algo que le parecía bastante llamativo; sin embargo, sus hermanos se negaron, puesto consideraban que lo mejor era continuar con el género norteño, sobretodo porque esto les había salido bien.

"Nunca veía posibilidades de que se me concediera lo que yo quería hacer, siendo parte del grupo. Me decían 'No se puede porque nunca vamos a dar paso a mezclar otra música, porque nosotros somos norteños.'"