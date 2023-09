Ricky Martín pierde a varios de sus fans tras portar este objeto en pleno video musical

Comparta este artículo

Puerto Rico.- Durante los años 90 y principios del 2000, Ricky Martin logró posicionarse como uno de los cantantes más exitosos de todo Latinoamérica, al grado en el que comenzó a hacerse de un brutal renombre en Estados Unidos, donde cantó varios de sus temas más famosos en inglés, como es el caso de Living La Vida Loca y, para finales de la década de los 10, el famoso llegó a tener una participación especial en Glee.

Si bien, el boricua gozó de las mieles del éxito, este 2023 no parece ser ser uno de los mejores años de la vida del intérprete de Una mordidita. Dejando de lado el hecho de que su sobrino lo demandó por abuso (cuestión que ya en sí misma es bastante seria), también se sabe que hace algunos meses se divorcio de su esposo y padre de sus dos hijos Lucía y Renn, el pintor Jwan Yosef, con quien contrajo nupcias en el año 2017.

Parece ser que, pese a todos los traspiés, Ricky quería enfocar todas sus emociones en la música, por lo que recientemente se estrenó el videoclip de Quiero ser baladista, tema que interpretó con su colega, René, mejor conocido como Residente y, lo que auguraba en convertirse en un gran éxito, terminó por convertirse en el blanco de una gran cantidad de críticas por parte de las personas de Internet.

Pero... ¿cuál es la razón por la que Ricky Martin está perdiendo fans?, ¿qué pudo haber hecho tan grave como para que la gente haya comenzado a atacarlo justo ahora? Resulta ser que el exintegrante de Menudo fue captado portando una sobaquera con dos pistolas en el videoclip, lo que generó una gran polémica por parte de la gente que lo vio en Instagram. De acuerdo con información de Agencia de México, todo comenzó con la usuaria @raffocristina, quien comentó:

"¿Estás con un arma?", lo que generó un efecto de bola de nieve.

Asimismo, otros fanáticos comenzaron a comentar: "No entiendo. Armas. No". La propia @raffocristina mencionó: "Imaginé, más me pareció que era innecesario. El para mí es el mejor cantante y realmente no me gustó verlo con un arma.", otro usuario comentó: "Soy una gran fan, pero me perdiste usando un arma.". Estos son solo algunos comentarios de la gente que se molestó con el famoso.

Pero no todo ha sido malo para el famoso, puesto hubo quienes lo defendieron argumentando que se trataba únicamente de un video musical y que todo lo que el intérprete hiciera dentro de él era actuación, por lo que no estaba afectando a nadie en realidad. Cabe señalar que, hasta el momento, Ricky Martín no ha dado replica a ninguna de las personas que lo están criticando por su aparición en el corto.

Fuentes: Tribuna