¿Se enojó? El papá de 'Checo' Pérez responde a la crítica por defender a Luis Miguel

Ciudad de México.- Cuando todavía no comenzaba de manera oficial la gira de Luis Miguel por Argentina e incluso se confirmaba que el intérprete de 53 años de edad visitaría México, Chile y algunas ciudades de Estados Unidos, no solamente el nombre del intérprete de La Incondicional se volvió tendencia, sino que también lo hizo el del diputado Antonio Pérez Garibay, quien sabemos, es padre del corredor de la Fórmula 1, Sergio 'Checo' Pérez, pido a que opinó sobre este esperado regreso y poco a poco ha ido revelando temas personales del intérprete debido a que éste preste tener una buena amistad.

Si bien la postura del legislador quien forma parte de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) ha llamado la atención y hasta habido algunos que lo consideran como un vocero oficial del novio de la diseñadora española Paloma Cuevas, también ha habido otros que critican que hable por el cantante situación que a su vez llevó a padre del piloto de la escudería Red Bull a romper el silencio y destacar que tanto le afecta que sea señalado por opinar a nombre del 'Sol'.

Fue en entrevista con el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría que Pérez Garibay abordó el tema respecto a que en diversas ocasiones éste se ha mostrado como defensor de Luis Miguel, sobre todo por el hecho de qué haya sido señalado por utilizar a un doble con el objetivo de cumplir todas las presentaciones que tiene programadas para su gira 2023-2024 qué vas a hacer mención ha sido una de las más esperadas a nivel internacional.

Foto: Twitter

Al ser cuestionado sobre si le molestan todas las bromas que hacen internautas en torno a la postura que el papá de ‘Checo’ Pérez toma para defender a 'Micky', éste destacó que no le afecta en lo absoluto ya que en el pasado no sólo es conocido por ser padre del piloto de Fórmula 1, sino que también ha sido señalado por presuntamente ser el papá del actor de Hollywood, Tom Cruise y es por ello que se toma cada una de las críticas a la ligera.

No, para nada, porque también me dicen lo mismo, que soy el nuevo papá del Checo y el papá de Tom Cruise, ¿si me entiendes?, entonces no, no molesta".