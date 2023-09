Shock en Televisa: Polémica actriz dice que Galilea Montijo hizo un amarre a Isaac Moreno

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y muy polémica actriz, Sabrina Sabrok, recientemente acaba de dejar completamente en shock a sus millones de seguidores en las redes sociales y todo Televisa, debido a que en una entrevista en exclusiva la famosa actriz y reconocida presentadora de TV, Galilea Montijo, aparentemente sí practica la santería y le haría un amarre a su actual pareja, el modelo de origen español, Isaac Moreno, con el cual hace poco se fue de vacaciones, mostrándose muy juntos y enamorados en la playa.

Como se sabe, desde hace varios meses que Montijo se encuentra una vez más en medio de escándalos y polémicas, debido a que han corrido rumores de que sería una santera, pues en TV Notas afirmaron que hablaron con un supuesto exnovio de la presentadora, el cual habría conocido en su tiempo dentro de Bailando Por Un Sueño, lo habría embrujado para que su carrera quedara estancada y se le cerraran las puertas en la empresa San Ángel.

Y aunque la famosa presentadora de Netas Divinas negó rotundamente practicar esta magia y que haya "hechizado" a alguien para dejarlo sin trabajo o para que la amara era mentira, sin embargo, el pasado viernes 1 de septiembre, Chisme No Like declararon que la presentadora fue captada por sus cámaras mientras que llegaba a un hogar de un santero con aparentemente dos gallinas para sacrificar para que funcione lo que sea que fue a pedir.

Galilea en supuesto ritual santero. Internet

Y ahora, después de que compartieran fotos del momento, Sabrina dejó en claro que a Montijo no debería de darle vergüenza practicar la magia Yoruba, declarando que: "Mucha gente no quiere decir que va con los brujos, yo creo que no te tiene que dar vergüenza. Si haces algo malo, sí, pero si vas a pedirle trabajo, a pedir que se abran caminos, yo creo que está bien. Si lo ocultas es que hay algo malo. A alguno le echaste la maldición, o quién sabe que maldición hiciste ¿no?", poniendo a pensare a más de uno.

Ante este hecho, Sabrina dijo que la presentadora de La Casa de los Famosos México en ese supuesto ritual en el que sería captada, ella habría optado por realizar un ritual para el amor, declarando que: "La bolsa roja es contra las envidias, porque la dorada es para el dinero. La roja puede ser contra la envidia o puede ser un amarre para el amor, porque el rojo también es pasión, es amor, sexo, entonces puede ser que esa bolsa contenga algo así, para darle una pócima a la pareja o algo así".

Pero eso no fue todo, dado a que fiel a su estilo, Sabrok mencionó que Isaac probablemente estaría bajo un hechizo de amarre, resaltando que: "Podría ser... Podría ser, porque la bolsa roja podría significar alguna pócima de amor para sexo desenfrenado", dejando a más de uno completamente sorprendidos por su franqueza al demostrar que sí cree que sea santera y hay algo detrás de su actual relación.

Fuente: Tribuna del Yaqui