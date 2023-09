Smash Mouth de luto: Fallece Steve Harwell tras meses en agonía por terrible enfermedad

Comparta este artículo

Estados Unidos.- Lamentablemente la banda musical masculina, Smash Mouth, acaba de vestirse de un muy triste luto, debido a que el famoso y muy reconocido cantante, Steve Harwell, por desgracia acaba de fallecer, pocas horas después de que se revelara que tenía varios meses en agonía por una muy terrible enfermedad que aparentemente no tendría cura alguna, hecho por el que tenía un par de años retirado.

Como se sabe, hace dos años Harwell se vio en medio de una fuerte polémica y un terrible escándalo, debido a que el intérprete de All Stars fue captado sobre el escenario en un estado inconveniente, incluso le costaba articular las palabras, tras lo que se anunció su retiro de los espectáculos, por lo que las especulaciones y los rumores no tardaron en correr con respecto a este lamentable hecho.

Y ahora, recientemente se dijo que el motivo de este retiro fue debido a una terrible enfermedad, pues señalaron que sufría de una insuficiencia hepática, y aunque no se mencionó con exactitud que es lo que estaría padeciendo que dañara de esa manera su hígado, señalan que sus síntomas serían la acumulación de líquido del abdomen, sangrados regulares y la aparición de moretones por todo su cuerpo.

Ante este hecho, el pasado domingo 3 de septiembre se señaló que ha tenido diversas complicaciones médicas y que lamentablemente estaba ya en su lecho de muerte, pues después de pasar los últimos años con sus altas y bajas por consecuencias de su vida llenos de excesos, ya llegó a la etapa final de esta tan terrible enfermedad y que: "Steve está descansando en casa bajo el cuidado de su prometido y cuidados paliativos".

Pero ahora, la mañana de este lunes 4 de septiembre el representante de Harwell, Robert Hayes, lanzó un comunicado en el que reveló que: "falleció pacífica y cómodamente en su casa en Boise, Idaho, rodeado de amigos y familiares", a la edad de 56 años, dejando detrás de sí un legado con su música al lado de la reconocida banda, que tuvo su mayor auge dentro de la década entre 1990 y el año 2000.

Cabe mencionar que aunque no han revelado si la causa sería este padecimiento hepático, el representante señaló que en todo momento estuvo rodeado por amigos y familiares que no se despegaron de su lado en ningún momento, concluyendo su mensaje con un alentador: "Aunque Steve no ha estado con Smash Mouth durante dos años y la banda continúa de gira con el nuevo vocalista Zach Goode, su legado vivirá a través de la música".

